Сітківка очей може передбачити інсульт: що виявили вчені

Судини сітківки ока можуть стати новим індикатором стану серця та темпів старіння організму.

Дослідження показало: зміни у структурі судин ока відображають активність тих самих генів, що відповідають за розвиток серцево-судинних захворювань.

Науковці проаналізували дані близько 75 тисяч канадців, які пройшли сканування сітківки, здали кров і надали медичні записи. Виявилося, що більш розгалужена мережа судин у сітківці пов’язана з меншим ризиком інсульту, нижчим рівнем запалення та довшою тривалістю життя.

Під час аналізу крові дослідники ідентифікували вісім білків, що посередньо впливають на цей зв’язок. Два з них безпосередньо пов’язані з хронічним запаленням — ключовим фактором старіння судин і розвитку атеросклерозу. На думку вчених, у майбутньому ці білки можуть стати мішенями для нових препаратів, які допомагатимуть запобігати серцевим захворюванням, особливо у літніх людей.

