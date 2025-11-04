ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
155
1 хв

Сітківка очей може передбачити інсульт: що виявили вчені

Стан судин ока може вказати не лише на ризик серцевих недуг, а й на швидкість старіння.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Око

Око / © unsplash.com

Судини сітківки ока можуть стати новим індикатором стану серця та темпів старіння організму.

Про це повідомило видання nauka.ua.

Дослідження показало: зміни у структурі судин ока відображають активність тих самих генів, що відповідають за розвиток серцево-судинних захворювань.

Науковці проаналізували дані близько 75 тисяч канадців, які пройшли сканування сітківки, здали кров і надали медичні записи. Виявилося, що більш розгалужена мережа судин у сітківці пов’язана з меншим ризиком інсульту, нижчим рівнем запалення та довшою тривалістю життя.

Під час аналізу крові дослідники ідентифікували вісім білків, що посередньо впливають на цей зв’язок. Два з них безпосередньо пов’язані з хронічним запаленням — ключовим фактором старіння судин і розвитку атеросклерозу. На думку вчених, у майбутньому ці білки можуть стати мішенями для нових препаратів, які допомагатимуть запобігати серцевим захворюванням, особливо у літніх людей.

Нагадаємо, популярна добавка від безсоння може бути смертельно небезпечною. Науковці закликають уважніше ставитися до гормону сну.

