Скандинавська дієта: що потрібно їсти, щоб отримати фігуру мрії

Скандинавська дієта набирає популярність / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Скандинавська дієта — це стиль харчування, який бере корені у вікових традиціях. Основний акцент тут робиться на натуральні, сезонні продукти, властиві країнам Північної Європи.

Її особливість — відсутність необхідності рахувати калорії та використовувати ваги. Порції вимірюються за допомогою жменей, що робить дієту простою й зручною.

Скандинавська дієта сприяє покращенню метаболізму, зміцнює імунітет, уповільнює старіння і сприяє поступовій втраті ваги (0,5–1 кг на тиждень). Вона не вимагає суворих обмежень чи підрахунків калорій, а її довготривалий ефект робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче змінити спосіб життя.

Реклама

Основні принципи дієти

Кожен прийом їжі складається з чотирьох жмень:

Дві жмені овочів (50%) — зелені листові, капуста, коренеплоди

Одна жменя білка (25%) — риба, морепродукти, птиця, нежирний сир, бобові, тофу

Одна жменя повільних вуглеводів (25%) — цільнозерновий хліб, каші, свіжі фрукти

Одна ложка корисного жиру — оливкова олія, горіхи або авокадо

Скандинавська дієта передбачає 4–5 прийомів їжі на день, а середній калораж становить близько 1500 ккал для жінок і 2000 ккал для чоловіків

Раціон базується на:

свіжих овочах і фруктах

цільних злаках (овес, жито, ячмінь)

бобових (квасоля, нут, сочевиця)

фермерському молоці

рибі та морепродуктах

горіхах і ягодах

Раніше ми писали про кавову дієту. Як вона працює та скільки можна скинути зайвої ваги протягом тижня читайте у новині.