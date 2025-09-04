- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандинавська дієта: що потрібно їсти, щоб отримати фігуру мрії
Дієта може допомогти вам схуднути, знизити рівень холестерину, кров’яний тиск і навіть зменшити ризик серцевого нападу.
Скандинавська дієта — це стиль харчування, який бере корені у вікових традиціях. Основний акцент тут робиться на натуральні, сезонні продукти, властиві країнам Північної Європи.
Її особливість — відсутність необхідності рахувати калорії та використовувати ваги. Порції вимірюються за допомогою жменей, що робить дієту простою й зручною.
Скандинавська дієта сприяє покращенню метаболізму, зміцнює імунітет, уповільнює старіння і сприяє поступовій втраті ваги (0,5–1 кг на тиждень). Вона не вимагає суворих обмежень чи підрахунків калорій, а її довготривалий ефект робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче змінити спосіб життя.
Основні принципи дієти
Кожен прийом їжі складається з чотирьох жмень:
Дві жмені овочів (50%) — зелені листові, капуста, коренеплоди
Одна жменя білка (25%) — риба, морепродукти, птиця, нежирний сир, бобові, тофу
Одна жменя повільних вуглеводів (25%) — цільнозерновий хліб, каші, свіжі фрукти
Одна ложка корисного жиру — оливкова олія, горіхи або авокадо
Скандинавська дієта передбачає 4–5 прийомів їжі на день, а середній калораж становить близько 1500 ккал для жінок і 2000 ккал для чоловіків
Раціон базується на:
свіжих овочах і фруктах
цільних злаках (овес, жито, ячмінь)
бобових (квасоля, нут, сочевиця)
фермерському молоці
рибі та морепродуктах
горіхах і ягодах
