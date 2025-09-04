ТСН у соціальних мережах

Скандинавська дієта: що потрібно їсти, щоб отримати фігуру мрії

Дієта може допомогти вам схуднути, знизити рівень холестерину, кров’яний тиск і навіть зменшити ризик серцевого нападу.

Скандинавська дієта набирає популярність

Скандинавська дієта набирає популярність / © Фото з відкритих джерел

Скандинавська дієта — це стиль харчування, який бере корені у вікових традиціях. Основний акцент тут робиться на натуральні, сезонні продукти, властиві країнам Північної Європи.

Її особливість — відсутність необхідності рахувати калорії та використовувати ваги. Порції вимірюються за допомогою жменей, що робить дієту простою й зручною.

Скандинавська дієта сприяє покращенню метаболізму, зміцнює імунітет, уповільнює старіння і сприяє поступовій втраті ваги (0,5–1 кг на тиждень). Вона не вимагає суворих обмежень чи підрахунків калорій, а її довготривалий ефект робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче змінити спосіб життя.

Основні принципи дієти

Кожен прийом їжі складається з чотирьох жмень:

  • Дві жмені овочів (50%) — зелені листові, капуста, коренеплоди

  • Одна жменя білка (25%) — риба, морепродукти, птиця, нежирний сир, бобові, тофу

  • Одна жменя повільних вуглеводів (25%) — цільнозерновий хліб, каші, свіжі фрукти

  • Одна ложка корисного жиру — оливкова олія, горіхи або авокадо

  • Скандинавська дієта передбачає 4–5 прийомів їжі на день, а середній калораж становить близько 1500 ккал для жінок і 2000 ккал для чоловіків

Раціон базується на:

  • свіжих овочах і фруктах

  • цільних злаках (овес, жито, ячмінь)

  • бобових (квасоля, нут, сочевиця)

  • фермерському молоці

  • рибі та морепродуктах

  • горіхах і ягодах

