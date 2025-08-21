Схрещені ноги в літаку: чим загрожує популярна поза для сидіння

Пасажири в літаку

Мандрівникам буває складно знайти зручну позу в літаку, проте їм не варто схрещувати ноги під час перельотів, адже це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Фізіотерапевтка Бетані Томлінсон закликає людей уникати цієї поширеної пози, пише Daily Mail.

Як зазначає Бетані попереджає, що сидіння зі схрещеними ногами впливає на кровообіг та збільшує ризик розвитку тромбозу глибоких вен.

Аби не ризикувати своїм здоров’ям під час польоту, мандрівникам слід ретельно підготуватися до подорожі, щоб уникнути навантаження на суглоби.

Фізіотерапевтка радить у літаку пасажирам тримати ноги піднятими, використовуючи для цього спеціальну підставку та вибирати різні розслаблюючі пози.

Схрещені ноги в літаку / © Daily Mail

«Обов’язково розслабте плечі та підтримайте спину, відкинувшись на спинку крісла літака, поки чекаєте», — радить Бетані.

За словами Бетані, вкрай важливо знати, як правильно сидіти та виконувати вправи, щоб підтримувати рухливість суглобів.

«Коли ви стоїте, переносьте вагу між стопами, злегка згинайте коліна та робіть легкі розтяжки, щоб уникнути надмірного тиску на нижню частину тіла», — роз’яснила Бетані.

Також, під час тривалих перельотів, фізіотерапевтка радить частіше рухатися, оскільки перебування в одній позі протягом кількох годин може призвести до скутості та набряків суглобів. Для цього варто виконувати розтяжку шиї та робити колові рухи плечима.

