Схуднення до Нового року: які дієти працюють

Новорічні свята вже зовсім скоро, однак ще є час схуднути, якщо дуже хочеться. Насамперед швидке схуднення допомагає позбутися застою рідини та «перших» зайвих кілограмів. Не варто очікувати, що за тиждень ви скинете 10 кг, отримаєте ідеально плаский живіт та стрункі ноги. Але побачити на вагах на 2-3 кг менше цілком можливо.

Гречана дієта

Суть у тому, що у раціоні домінує варена гречка без солі, дозволені овочі та невелика кількість кисломолочних продуктів. Можна схуднути на 2−4 кг за тиждень.

Така дієта підходить тим, хто хоче «розвантажити» раціон і зменшити калорійність без різкого голоду.

Дієта 5:2

Особливість цієї дієти — в тому, що 5 днів на тиждень можна їсти все, що хочеться (іншими словами, дотримуватися звичайного режиму харчування), і тільки 2 дні на тиждень обмежувати себе в їжі (в ці дні можна вживати 500–600 калорій на добу). Наприклад, ви обмежуєте себе у вівторок та п’ятницю, а в інші дні тижня їсте як звичайно. Для багатьох людей витримати такий спосіб схуднення легше, ніж постійні обмеження.

Дієта «Шість пелюсток»

Ще одна дієта, про яку варто знати — це дієта «Шість пелюсток». Вона триває шість днів і складається з шести послідовних монодієт, коли вуглеводні дні чергуються з білковими: рибний день, овочевий день, м’ясний день, злаковий день, сирний день (в цей день також можна пити кефір) і фруктовий день.

