Здоров’я
144
Схуднення: вживання одного простого продукту зруйнує всі ваші старання

Якщо ви прагнете здоровішого харчування, відмова від білого хліба — це хороший старт. Спробуйте замінити його натуральними продуктами.

Хліб

Хліб / © pixabay.com

Звичний білий хліб, який багато хто з нас вживає кожного дня, насправді не такий корисний, як здається. У ньому часто міститься багато цукру, а очищене борошно позбавлене цінних мінералів, клітковини та мікроелементів.

Це все впливає на результати сниження ваги, пише Fitbeauty.

Чим можна замінити хліб у раціоні:

Замість звичних хлібних скибок для сендвічів спробуйте обгорнути начинку в листя салату або капусти — як у спрінг-ролах. Це не лише зручно, а й корисно: зелень містить багато антиоксидантів, вітамінів і клітковини, добре засвоюється й підтримує імунну систему.

Рисові хлібці та кукурудзяні вафлі — ці легкі снеки не містять глютену, що робить їх ідеальним варіантом для людей із непереносністю. Вони багаті на швидкі вуглеводи, не створюють важкості після їжі та підходять як швидкий перекус вдома чи в дорозі.

Раніше ми писали про те, як швидко схуднути до Нового року. Більше читайте у новині.

144
