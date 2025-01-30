Скільки часу потрібно рухатися щотижня, щоб жити довше: відповідь лікарів

Фахівці наголошують, що рухливий спосіб життя корисний незалежно від віку. Навіть люди похилого віку з хронічними захворюваннями чи ті, хто звик до малорухливого способу життя, можуть значно покращити своє самопочуття, якщо почнуть регулярно займатися спортом.

150 хвилин фізичної активності на тиждень можуть суттєво покращити здоров’я та продовжити життя, навіть у літньому віці. Дослідники дійшли висновку, що така активність допомагає знизити ризик смертності на 31%.

Про це йдеться в огляді досліджень, опублікованому в Canadian Medical Association Journal, повідомляє Medical News Today.

Фахівці наголошують, що рухливий спосіб життя корисний незалежно від віку. Навіть люди похилого віку з хронічними захворюваннями чи ті, хто звик до малорухливого способу життя, можуть значно покращити своє самопочуття, якщо почнуть регулярно займатися спортом.

Крім того, фізична активність може бути альтернативою медикаментозному лікуванню деяких вікових проблем. Вона сприяє зміцненню серцево-судинної системи, покращенню когнітивних здібностей та психічного здоров’я.

"Фізичні вправи мають безліч переваг: зменшують ризик смертності, допомагають уникнути травм, покращують роботу мозку та психічне самопочуття. Вони безпечніші за медикаменти та хірургічні втручання й мають менше побічних ефектів", – зазначив Раян Глатт, директор програми FitBrain в Тихоокеанському інституті неврології (США).

Водночас лікарі радять розпочинати фізичну активність поступово. Найкращий вибір для літніх людей – ходьба та плавання, після чого можна поступово збільшувати навантаження до 150-300 хвилин на тиждень, якщо стан здоров’я дозволяє.

"Люди похилого віку, які починають більше рухатися, можуть не лише продовжити тривалість життя, а й покращити його якість", – наголосила докторка медичних наук Джейн Торнтон.

Перед початком тренувань медики рекомендують проконсультуватися з лікарем, щоб врахувати можливі ризики та протипоказання.