Скільки людей в Україні отримали інвалідність 2023 року — відповідь МОЗ

Про це свічить відповідь Міністерства охорони здоров’я на запит військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам.

Понад 230 тис. людей отримали інвалідність 2023 року, більшість з них — чоловіки.

Про це пише NV із посиланням на документи у розпорядженні видання.

Як зазначили в NV, було отримано відповідь Міністерства охорони здоров’я на запит Романа Лихачова, військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам про кількість, стать і вік людей, яким 2023-го надали інвалідність. Також у документі було вказано причини, з яких це зробили.

Тож, протягом минулого року понад 230 тис. людей в Україні визнали особами з інвалідністю. З них — 138,1 тис. чоловіків та 92,5 тис. жінок.

Особами з інвалідністю було визнано 50,2 тис. людей у віці до 39 років, а також 105,8 тис. людей від 40 до 60 років. Відповідну довідку отримали 74,7 тис. людей пенсійного віку, з них 41,6 тис. жінок 60+ років та 33 тис. чоловіків.

При цьому згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 млн осіб з інвалідністю. Це 6,6% від загальної чисельності населення.

Нагадаємо, днями Кабмін змінив Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності захисника чи захисниці України.

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