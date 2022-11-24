Скільки людина має пити води на день: у Британії спростували відому теорію

Дослідження показує, що вісім склянок чи два літри води на день для багатьох – занадто.

Нещодавнє дослідження спростовує теорію щодо оптимальної щоденної норми води. Вчені кажуть, що ця рекомендація зовсім не універсальна. Усе індивідуально та залежить від багатьох факторів.

Ба більше, якщо всі будуть випивати по два літри води на день, це призведе до непомірних витрат ресурсів. Наприклад, у Великій Британії щодня витрачатиметься 20 млн літрів питної води.

Тож рекомендацію щодо 8 склянок води на день науковці назвали застарілою, пише The Guardian.

"Ця порада набула загальноприйнятого статусу і часто з’являється в рекомендаціях щодо здоров’я. Однак у новому найретельнішому, на сьогоднішній день, дослідженні, вчені довели, що людина має широкий діапазон водообміну. Багатьом з нас потрібно лише 1,5-1,8 л на день, що менше, ніж зазвичай рекомендовані два літри", – зазначає один з авторів дослідження, науковець Національного інституту біомедичних інновацій, здоров’я та харчування Йосуке Ямада.

За його словами, більшість вчених світу не знають, звідки взялася рекомендація про 8 склянок води на день.

Одна з проблем полягає в тому, що попередні оцінки потреб у воді, як правило, ігнорували вміст води в їжі, яка може становити значну частку нашого загального споживання.

"Якщо ви з'їсте сендвіч, ви не отримаєте багато води з їжі, але якщо ви з'їсте м’ясо з овочами, чи рибу з рисом, ви отримаєте близько 50% вашої потреби у воді з їжі", – зазначає Ямада.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, оцінило споживання води 5604 людьми з 23 країн віком від 8 днів до 96 років.

У експерименті брали участь люди, які випивали склянку води, в якій деякі молекули водню були замінені на стабільний ізотоп елемента дейтерію (стійкий ізотоп гідрогену з масовим числом 2), що міститься в організмі людини і є нешкідливим.

Швидкість виведення зайвого дейтерію показує, наскільки швидко вода в організмі циркулює. Дослідження показало, що цей показник сильно варіюється залежно від віку, статі людини, рівня активності та навколишнього середовища.

Ті, хто живе в жаркому та вологому кліматі та на великій висоті, а також спортсмени, вагітні та жінки, які годують грудьми, мали більший оборот, тобто їм потрібно пити більше води.

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Витрати енергії є найбільшим фактором обороту води, при цьому найвищі значення спостерігаються у чоловіків віком від 20 до 35 років, в середньому 4,2 л на день.

З віком потреби зменшуються. У середньому, 2,5 л на день потребують чоловіки у віці 90 років.

Жінки віком від 20 до 40 років мають середній оборот – 3,3 л, який знизився до 2,5 л до 90 років.

Спортсмени потребують на літр більше води, ніж люди, які ведуть пасивний стиль життя.

Новонароджена дитина споживає воду із молоком матері.

"Цей експеримент доводить, що загальна думка про те, що ми всі повинні випивати вісім склянок води – або близько двох літрів на день – є, ймовірно, занадто високою для більшості людей у ​​більшості ситуацій, а її "універсальність" не підтверджується", – сказав співавтор дослідження професор Джон Спікман з Університету Абердіна.

Він додав, що багато людей ігнорують рекомендацію про чіткий питний режим і слідують потребам власного організму, та й правильно роблять.

Також фахівці розглядають результати дослідження у контексті збереження ресурсів навколишнього середовища.

"Хоча вживання більшої кількості води, ніж потрібно вашому організму, навряд чи зашкодить здоров’ю, чисту питну воду не можна виробляти безкоштовно. Пити більше, ніж нам потрібно, це надлишкові витрати. Якби 40 млн дорослих у Великій Британії дотримувалися вказівок і випивали на півлітра чистої води більше, ніж їм потрібно щодня, це означало б 20 млн літрів втраченої води щодня", – каже Спікмен.

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