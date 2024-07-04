Скільки м'яса повинна містити ковбаса, чи можна дітям їсти "дитячі" сосиски

Треба спочатку визначити, скільки коштує кілограм м'яса, а потім порівняти з ціною ковбаси, щоб зрозуміти, наскільки якісний продукт.
Розповідаємо, посилаючись на матеріал "Главкому", чи можна давати дітям "дитячі" сосиски і скільки м’яса повинна містити ковбаса.
Чи можна давати "дитячі" сосиски дітям і зі скількох років
Декан факультету харчових технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, Лариса Баль-Прилипко, зауважила, що не всі ковбасні вироби та сосиски з назвою "дитячі" можна давати дітям. Експерт наголошує, що сосиски не можна давати малюкам до 6 років, лише починаючи зі шкільного віку. Але продукт повинен бути найвищої якості, без домішків, зокрема, без перцю та фосфатів.
Скільки м’яса повинна містити варена ковбаса: пояснення експерта
Зі слів експерта, ще 30 років тому на прилавках українських магазинів переважали сосиски, сардельки та варені ковбаси. Бо на цих продуктах виробники заробляють найбільше грошей.
Ще з минулого століття існує державний стандарт якості (ДСТУ), за яким визначалася частка м’яса у ковбасі. Зокрема, у продукті найвищого ґатунку м'яса повинно було бути не менше 95% і лише 5% іншої сировини – яєць, вершків та молока. Якщо це перший ґатунок продукту, то частка нем’ясної сировини збільшується до 20%, тут можуть бути рослинні білки, борошно тощо.
Як вибрати якісну ковбасу
- Перевіряємо склад продукту. Якщо у ковбасі міститься добавка Е1200, яка заміняє частку м’яса і збільшує масу, то продукт менш якісний.
- Оболонка ковбаси повинна бути сухою чи злегка вологою. Якщо вона блискуча, брати такий продукт не варто, він натертий олією.
- Колір та консистенція. Якщо ковбаса насиченого рожевого чи червоного відтінку, значить, у продукті містяться барвники, зокрема нітрит натрію, який є небезпечним для здоров’я. Консистенція ковбаси повинна бути гладкою та пружною.
- Розріз ковбаси не повинен мати повітряних бульбашок, це свідчить про порушення технології виробництва. Значить, у м’ясі було багато вологи і його розморожували кілька разів.
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