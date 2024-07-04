Скільки м'яса повинна містити ковбаса, чи можна дітям їсти "дитячі" сосиски

Треба спочатку визначити, скільки коштує кілограм м'яса, а потім порівняти з ціною ковбаси, щоб зрозуміти, наскільки якісний продукт.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал "Главкому", чи можна давати дітям "дитячі" сосиски і скільки м’яса повинна містити ковбаса.

Чи можна давати "дитячі" сосиски дітям і зі скількох років

Декан факультету харчових технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, Лариса Баль-Прилипко, зауважила, що не всі ковбасні вироби та сосиски з назвою "дитячі" можна давати дітям. Експерт наголошує, що сосиски не можна давати малюкам до 6 років, лише починаючи зі шкільного віку. Але продукт повинен бути найвищої якості, без домішків, зокрема, без перцю та фосфатів.

Скільки м’яса повинна містити варена ковбаса: пояснення експерта

Зі слів експерта, ще 30 років тому на прилавках українських магазинів переважали сосиски, сардельки та варені ковбаси. Бо на цих продуктах виробники заробляють найбільше грошей.

Ще з минулого століття існує державний стандарт якості (ДСТУ), за яким визначалася частка м’яса у ковбасі. Зокрема, у продукті найвищого ґатунку м'яса повинно було бути не менше 95% і лише 5% іншої сировини – яєць, вершків та молока. Якщо це перший ґатунок продукту, то частка нем’ясної сировини збільшується до 20%, тут можуть бути рослинні білки, борошно тощо.

Як вибрати якісну ковбасу

Перевіряємо склад продукту. Якщо у ковбасі міститься добавка Е1200, яка заміняє частку м’яса і збільшує масу, то продукт менш якісний.

Якщо у ковбасі міститься добавка Е1200, яка заміняє частку м’яса і збільшує масу, то продукт менш якісний. Оболонка ковбаси повинна бути сухою чи злегка вологою. Якщо вона блискуча, брати такий продукт не варто, він натертий олією.

повинна бути сухою чи злегка вологою. Якщо вона блискуча, брати такий продукт не варто, він натертий олією. Колір та консистенція. Якщо ковбаса насиченого рожевого чи червоного відтінку, значить, у продукті містяться барвники, зокрема нітрит натрію, який є небезпечним для здоров’я. Консистенція ковбаси повинна бути гладкою та пружною.

Якщо ковбаса насиченого рожевого чи червоного відтінку, значить, у продукті містяться барвники, зокрема нітрит натрію, який є небезпечним для здоров’я. Консистенція ковбаси повинна бути гладкою та пружною. Розріз ковбаси не повинен мати повітряних бульбашок, це свідчить про порушення технології виробництва. Значить, у м’ясі було багато вологи і його розморожували кілька разів.

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