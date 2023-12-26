Скільки треба їсти меду щодня людям похилого віку, щоб отримати максимальну користь для здоров'я

Мед – це той продукт, який має надзвичайно цілющу силу. Бо містить у своєму складі аж 60 корисних речовин для нашого організму. Якщо його вживати у відповідній кількості, то можна не боятися будь-яких захворювань. Особливо він буде корисним для людей похилого віку. Розповідаємо, у чому користь меду і скільки його треба їсти щодня.

Чим корисний мед для здоров’я людини

Завдяки вмісту корисних макро- та мікроелементів мед є неоціненно корисним продуктом для здоров’я організму. Він містить практично всю групу вітамінів В і ряд інших вітамінів, антиоксиданти, флавоноїди тощо. У загальній кількості вміст всіх корисних речовин та сполук складає близько шістдесяти.

Дія меду надзвичайно цілюща. Він здатен підвищувати імунітет, відновлювати сили та налагоджувати оптимальну роботу організму після перенесених хвороб. Працює як антидепресант, знижуючи тривожність, та нормалізує сон. Також позитивно впливає на роботу печінки й підшлункової залози.

Чай із медом підвищує імунітет, позитивно впливає на обмін речовин, допомагає у лікуванні грипу да застуди. Він має неоціненну здатність лікування при виснаженні та ослабленні організму. Також сприяє загоєнню ран і виразок. Мед – це природний енергетик, який здатен збільшити реактивні сили організму в рази.

Які хвороби лікує мед

Якщо правильно дозувати мед, то він допоможе при лікуванні таких проблем зі здоров’ям:

хвороб кишківника та шлунку;

проблем із зором;

захворювання серця та дихальної системи;

хвороб селезінки та жовчного міхура.

Скільки можна їсти меду на день, зокрема людям похилого віку

Людям зрілого віку можна споживати на добу не більше чотирьох чайних ложок меду. Бо від перевищення добової норми можуть виникнути проблеми із підшлунковою залозою. Щоб продукт краще всмоктувався, лікарі рекомендують вживати його за півтори години до основного прийому їжі.

можна споживати на добу не більше чотирьох чайних ложок меду. Бо від перевищення добової норми можуть виникнути проблеми із підшлунковою залозою. Щоб продукт краще всмоктувався, лікарі рекомендують вживати його за півтори години до основного прийому їжі. Дорослим людям меду можна з’їдати до 150 грамів на добу у кілька прийомів, якщо немає протипоказань за станом здоров’я.

меду можна з’їдати до 150 грамів на добу у кілька прийомів, якщо немає протипоказань за станом здоров’я. Для дітей добова норма меду складає не більше двох чайних ложок за відсутності будь-яких протипоказань.

Кому не можна їсти мед

Мед варто виключити зі свого раціону тим людям, які мають ряд проблем зі здоров’ям. Зокрема, хворим на гастрит чи панкреатит, сечокам’яну хворобу, при астмі та алергії, сильній лихоманці та цукровому діабеті.

Також варто перевірити перед вживанням, чи немає у вас індивідуальної непереносимості продукту.

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