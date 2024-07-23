Скільки оливок треба їсти щодня, щоб схуднути, знизити тиск та позбутися зморшок

Оливки – це потужне джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів, тому ягоди здатні підтримувати здоров'я людини на належному рівні до глибокої старості.
Розповідаємо, яка користь оливок, які є види ягід, скільки треба їсти щодня, аби бути в чудовій фізичній формі.
Яка користь оливок для здоров’я людини
- Ягода містить купу вітамінів та поживних речовин, тому позитивно впливає на функціонування всіх систем організму.
- Ні для кого не секрет, що оливкова олія вкрай поживна і корисна для нашого здоров'я. Її вживали ще зі стародавніх часів і застосовували у косметології.
- Ягоди містять вітаміни А, С, Е, В, К, білки та пектини. Окрім того, в плодах присутній потужний склад мінералів – залізо, магній, йод, калій, кальцій та фосфор.
- За рахунок вмісту вітамінів С та Е оливки здатні зміцнювати імунітет і захищати від купи хвороб.
- А вітаміни групи В та Е позитивно впливають на роботу нервової системи, заряджають енергією, відновлюють пружність шкіри та еластичність волосся.
- Вітамін К, що міститься в ягодах, зміцнює кісткову тканину, зуби, нігті та волосся, нормалізує згортання крові та роботу кишківника.
Що лікують оливки: яка користь ягоди для чоловіків
- Оливкова олія та плоди позитивно впливають на роботу шлунку, кишечника, підшлункової залози та печінки. Якщо регулярно вживати оливкову олію, можна позбутися зайвої ваги, закрепів та геморою, унормування високий тиск.
- Вживання оливок стимулює роботу жовчного міхура та запобігає появі каменів у нирках.
- Оливки також містять у своєму складі поліненасичені жирні кислоти, пектин й антиоксиданти. За рахунок цього здатні зміцнювати серце й судини, знищувати "поганий" холестерин у крові, запобігати розвитку атеросклерозу й тромбоутворенню.
- Особливо корисні оливки для чоловіків, адже здатні підвищувати лібідо та діють як афродизіак.
- Ягоди містять антиоксидант – олеуропеїн, який запобігає росту ракових клітин.
- Плоди запобігають неврологічними захворюванням за рахунок наявності олеоканталу. За регулярного вживання оливок можна не турбуватися про виникнення хвороби Альцгеймера та деменції.
- Вчені довели, що регулярне вживання оливок покращує стан шкіри та волосся. Плоди розгладжують текстуру шкіри, запобігають появі висипів та рубців. Це пов’язано з умістом у плодах поліненасичених жирних кислот, також вітамінів К, Е та С.
Чим відрізняються оливки від маслин: скільки треба їсти ягід на день
Оливки та маслини – це одна й та сама ягода, проте чорний продукт частіше називають маслинами. За користю оливки діляться на дві категорії:
- ягоди, у яких більше жирів, вони вирощуються для виготовлення оливкової олії;
- плоди, які містять меншу кількість жирів, тому підходять для вживання у маринованому вигляді.
Зелені плоди збирають до моменту повного визрівання. Є також рожеві та коричневі ягоди, вони зірвані у період визрівання. А чорні маслини – це плоди, які вже повністю дозріли.
Для профілактики різноманітних захворювань лікарі рекомендують вживати по 7 оливок щодня, вони абсолютно не шкодять здоров'ю і досить швидко перетравлюються.
Також медики зазначають, що оливкова олія дуже корисна для здоров'я. Тому її обов'язково варто включати до свого щоденного раціону у вигляді заправки до овочевих салатів.
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