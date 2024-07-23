Скільки оливок треба їсти щодня, щоб схуднути, знизити тиск та позбутися зморшок

Оливки – це потужне джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів, тому ягоди здатні підтримувати здоров'я людини на належному рівні до глибокої старості.

Розповідаємо, яка користь оливок, які є види ягід, скільки треба їсти щодня, аби бути в чудовій фізичній формі.

Яка користь оливок для здоров’я людини

Ягода містить купу вітамінів та поживних речовин, тому позитивно впливає на функціонування всіх систем організму.

Ні для кого не секрет, що оливкова олія вкрай поживна і корисна для нашого здоров'я. Її вживали ще зі стародавніх часів і застосовували у косметології.

Ягоди містять вітаміни А, С, Е, В, К, білки та пектини. Окрім того, в плодах присутній потужний склад мінералів – залізо, магній, йод, калій, кальцій та фосфор.

За рахунок вмісту вітамінів С та Е оливки здатні зміцнювати імунітет і захищати від купи хвороб.

А вітаміни групи В та Е позитивно впливають на роботу нервової системи, заряджають енергією, відновлюють пружність шкіри та еластичність волосся.

Вітамін К, що міститься в ягодах, зміцнює кісткову тканину, зуби, нігті та волосся, нормалізує згортання крові та роботу кишківника.

Що лікують оливки: яка користь ягоди для чоловіків

Оливкова олія та плоди позитивно впливають на роботу шлунку, кишечника, підшлункової залози та печінки. Якщо регулярно вживати оливкову олію, можна позбутися зайвої ваги, закрепів та геморою, унормування високий тиск.

Вживання оливок стимулює роботу жовчного міхура та запобігає появі каменів у нирках.

Оливки також містять у своєму складі поліненасичені жирні кислоти, пектин й антиоксиданти. За рахунок цього здатні зміцнювати серце й судини, знищувати "поганий" холестерин у крові, запобігати розвитку атеросклерозу й тромбоутворенню.

Особливо корисні оливки для чоловіків, адже здатні підвищувати лібідо та діють як афродизіак.

Ягоди містять антиоксидант – олеуропеїн, який запобігає росту ракових клітин.

Плоди запобігають неврологічними захворюванням за рахунок наявності олеоканталу. За регулярного вживання оливок можна не турбуватися про виникнення хвороби Альцгеймера та деменції.

Вчені довели, що регулярне вживання оливок покращує стан шкіри та волосся. Плоди розгладжують текстуру шкіри, запобігають появі висипів та рубців. Це пов’язано з умістом у плодах поліненасичених жирних кислот, також вітамінів К, Е та С.

Чим відрізняються оливки від маслин: скільки треба їсти ягід на день

Оливки та маслини – це одна й та сама ягода, проте чорний продукт частіше називають маслинами. За користю оливки діляться на дві категорії:

ягоди, у яких більше жирів, вони вирощуються для виготовлення оливкової олії;

плоди, які містять меншу кількість жирів, тому підходять для вживання у маринованому вигляді.

Зелені плоди збирають до моменту повного визрівання. Є також рожеві та коричневі ягоди, вони зірвані у період визрівання. А чорні маслини – це плоди, які вже повністю дозріли.

Для профілактики різноманітних захворювань лікарі рекомендують вживати по 7 оливок щодня, вони абсолютно не шкодять здоров'ю і досить швидко перетравлюються.

Також медики зазначають, що оливкова олія дуже корисна для здоров'я. Тому її обов'язково варто включати до свого щоденного раціону у вигляді заправки до овочевих салатів.

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