Скільки потрібно пити на день чашок кави та чаю: відповідь вчених

Скільки потрібно пити на день чашок кави та чаю: відповідь вчених

Кава корисно впливає на наш організм, якщо вживати її в помірних кількостях.

Нове дослідження китайський вчених показало, що вживання двох чашок кави та чаю на день може на третину знизити ризик інсульту та деменції.

Про це пише Daily Mail.

Також читайте Кава з лимоном для схуднення - дієтологи коментують рецепт з TikTok

Експерти стежили за здоров'ям 500 учасників і перевагами в гарячих напоях понад 10 років. У результаті учасники експерименту, які пили дві чашки кави та дві чашки чаю на день, на третину менше страждали від інсульту. Також шанси на розвиток слабоумства скоротилися на 28%.

Вживання тільки кави або тільки чаю також мало позитивний ефект, навіть якщо дорослі вживали лише один із напоїв на день.

За словами незалежних дослідників, експеримент не довів, що вживання кави чи чаю справді запобігає деменції чи інсульту, але показав явний взаємозв'язок.

Однак вчені попереджають: надмірне споживання цих напоїв може навпаки підвищити ризик. Наприклад, дослідження, проведене в Австралії, показало, що вживання більше 6 чашок кави на день підвищує ризик розвитку деменції на 53%.

Деякі вчені пояснюють позитивні ефекти від напоїв тим, що в них містяться поліфеноли, які також можна знайти в чорниці та какао.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, показало, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна хвороба печінки або жирова хвороба печінки, і на 49% рідше помирати від хронічної печінки. захворювання, ніж ті, хто не пив каву.

Читайте також:

"Втрачений смак" | Коли на території України з'явилася кава

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання