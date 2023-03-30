Скільки потрібно спати, щоб уникнути пивного живота: дослідження

Науковці дослідили зв'язок між недосипанням та вісцеральним жиром — небезпечним жиром на животі, який накопичується навколо життєво важливих органів і пов'язаний із порушенням обміну речовин та резистентністю до інсуліну.

Нове дослідження опубліковане в журналі Sleep Medicine, передає nypost.com.

У ньому йдеться, що спати потрібно від 7 до 8 годин на добу. Зазначається, що на одну годину менше щоденного сну може призвести до загального збільшення маси вісцерального жиру приблизно на 12 грамів.

"Тривалість сну негативно пов'язана з накопиченням маси вісцерального жиру в дорослому віці, і, можливо, немає жодної користі, крім восьми годин сну на день", - написала міжнародна група вчених, зазначивши, що для підтвердження їхніх висновків необхідні подальші дослідження.

Останнє дослідження включало дані більш ніж 5100 дорослих віком від 18 до 59 років, які відповіли на Національне обстеження стану здоров'я та харчування США за 2011–2012 та 2013–2014 роки.

Тривалість сну було зазначено в анкеті домашнього інтерв'ю. Рентгенівська технологія використовувалася для виміру жирової маси тіла.

Респонденти зазвичай спали близько семи годин щоночі. Середній вік становив 37 років.

Минулого року експерти визначили, що майже половина американців недосипають. Тим часом, згідно зі звітом World Obesity Atlas 2023, до 2035 року більше половини населення світу матиме надмірну вагу чи ожиріння.

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Викликаний факторами навколишнього середовища, стресом або звичками, як-от неправильне харчування або малорухливий спосіб життя, вісцеральний жир особливо небезпечний для загального стану здоров'я. Він може призвести до діабету 2 типу, серцевих захворювань, інсульту, раку молочної залози, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, повідомляє Healthline.

Раніше цього місяця результати Європейського товариства кардіологів показали, що менше п'яти годин сну сприяли підвищенню ризику захворювання периферичних артерій на 74% порівняно з тими, хто спав від 7 до 8 годин на добу. Але деякі дослідження показують, що річ не в кількості годин, а якості сну. Одне дослідження, проведене торік, показало, що швидкий і міцний сон важливіший за його тривалість.

Нагадаємо, вчені назвали щоденну звичку, яка погіршує роботу серця. Уперше науковці змогли довести зв'язок між атеросклерозом та недостатньою тривалістю сну.

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