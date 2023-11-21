Скільки треба пити кави на день, щоб покращити пам’ять, роботу мозку і здатність зосереджуватися

Мало хто починає свій день не з кави, адже завдяки їй ми прокидаємося і почуваємося бадьорими. А ще вчені довели, що вживання декількох чашок кави на день покращує роботу мозку. Якщо пити каву в правильних порціях, то вона буде дуже корисною для нас. Окрім того, що вона бадьорить і піднімає настрій, кава може допомогти продовжити життя і знизити ризик захворювання на діабет. А нове дослідження показало, що кава здатна поліпшити структуру мозку, як пише Mindbodygreen.

Чим корисна кава для мозку і загального здоров’я: результати дослідження

У ході нового дослідження взяли участь понад дві тисячі осіб у віці від 45 до 74 років. Метою експерименту стало дослідження мозку людей, яких розділили на чотири групи, що регулярно п’ють:

менше однієї чашки кави на день;

1-2 чашки кави на день;

3-4 чашки кави на день;

5-6 чашок кави на день.

Науковці визначили, що ті люди, які регулярно пили по три-чотири чашки кави на добу, мали найсильнішу структуру мозку. Вчені враховували кілька факторів, включаючи товщину кори мозку, що зазвичай пов’язано з високим інтелектом. Ці результати доповнили велику кількість доказів того, що кава корисна як для мозку, так і для загального здоров’я.

Вчені також довели, що кава уповільнює процеси старіння мозку, знижує ризик на захворювання хворобою Паркінсона і Альцгеймера. Окрім того, результати дослідження показали, що кава здатна знизити ризик захворювання серцево-судинної системи у кілька разів. Також вживання кави запобігає хворобі на рак, неврологічним і метаболічним захворюванням. Хоча не всі дослідження визначають, скільки для цього потрібно пити кави. Відома лише рекомендована кількість – це три-чотири чашки на день, щоб напій позитивно впливав на здоров’я організму.

«Результати дослідження показали, що три-чотири чашки на день можуть зберегти здоров’я мозку, допомагаючи поліпшити когнітивні і загальні функції», - йдеться у висновках експерименту.

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