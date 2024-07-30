Скільки треба спати, щоб назавжди забути про хвороби та відвідування лікарів

Здоровий та якісний сон потрібен не лише для відпочинку, адже саме уві сні наш організм відновлюється та приходить до норми.

Лікарі рекомендують не нехтувати якісним сном, оскільки він украй важливий для нашого емоційного, фізичного та психологічного здоров’я. Наш організм потребує відпочинку і завдання кожного з нас – надавати йому таку можливість. Скільки ж потрібно спати насправді, щоб добре відпочити та зміцнити своє здоров’я? Відповідь на це запитання залежить від кількох показників – віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей організму. Розповідаємо, скільки треба спати людям різних вікових категорій, яка небезпека недосипу для здоров’я організму.

Скільки годин сну необхідно людині кожного дня

Вчені визначили, скільки треба спати людям, залежно від їхнього віку, стану здоров’я та способу життя. Ці значення можуть коливатися, оскільки для одних буде нормою 6 годин сну, тоді як іншим не вистачатиме й дев’яти. Хоча Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що дорослим у середньому треба 7 годин нічного сну для відновлення здоров’я.

Дорослим рекомендовано спати від 7 до 9 годин упродовж ночі.

рекомендовано спати від 7 до 9 годин упродовж ночі. Підліткам від 13 до 18 років – 8-10 годин, але варто враховувати стан їхнього здоров’я.

від 13 до 18 років – 8-10 годин, але варто враховувати стан їхнього здоров’я. Новонародженим до трьох місяців треба спати 14-17 годин на добу.

треба спати 14-17 годин на добу. Немовлятам 4-12 місяців варто спати 12-16 годин.

варто спати 12-16 годин. Малюкам від 1 до 2 років буде досить 11-14 годин для сну.

буде досить 11-14 годин для сну. Діти від 3 до 5 років повинні спати 10-13 годин.

повинні спати 10-13 годин. Школярі від 6 до 12 років можуть спати 9-10 годин.

Як недосип може впливати на організм людини

Якщо людина спатиме менше рекомендованого часу, у неї можуть з’явитися захворювання, пов’язані з недосипанням. Це:

цукровий діабет другого типу;

стрімкий набір ваги, ожиріння;

хвороби серцево-судинної системи – інсульт та артеріальна гіпертензія;

зниження імунітету;

депресія, неврози, розсіяність та погіршення когнітивних функцій.

Лікарі зазначають, що цей перелік хвороб можна продовжувати до безкінечності. Оскільки недостатня кількість сну погано позначається на функціонуванні всіх систем організму. Тому дуже важливо спати достатню кількість часу, щоб не мати проблем із психічним та фізичним здоров’ям.

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