Скільки українців отримали ПТСР під час війни: міністр охорони здоров’я шокував статистикою

Ляшко відмовився оприлюднити статистику ПТСР серед військових.
Люди, які переживають важкі стресові ситуації, зокрема обстріли та бомбардування, або стають свідками смерті та поранень інших людей, можуть не витримати психічного навантаження та отримати ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Це важкий психологічний стан, в якому людина потребує допомоги спеціалістів.
Про те, скільки людей в Україні отримали ПТСР після початку повномасштабної війни, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"За 2023 рік ми в електронній системі охорони здоров'я мали 23 тисячі діагнозів", – зазначив міністр.
При цьому він відмовився озвучувати окрему статистику серед військових.
"Ми маємо зареєстровані випадки, але відсоткове співвідношення ми розкажемо після нашої перемоги", – зазначив Ляшко.
Нагадаємо, лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповіла, чим небезпечний ПТСР та як він проявляється у дітей та дорослих. Буває, що ознаки такого розладу з'являються лише за кілька тижнів чи місяців після травматичного досвіду.
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