Скільки чашок кави потрібно пити щодня, щоб жити довше: нові рекомендації кардіологів

Кава / © unsplash.com

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Щоденне вживання кількох чашок кави може сприяти зміцненню здоров’я серця та судин, а також знижувати загальний ризик передчасної смерті.

Про це йдеться в новій офіційній заяві Американської асоціації серця, яка проаналізувала останні наукові дослідження про вплив кофеїну та кави на організм, передає Science Sphere.

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Скільки кави потрібно пити для максимальної користі

Науковці дослідили зв’язок кави з тиском, серцевим ритмом, ішемічною хворобою серця, інсультом, серцевою недостатністю та діабетом 2 типу. Результати показали, що для більшості здорових дорослих безпечною є доза до 400 мг кофеїну на день (приблизно від 3 до 5 стандартних чашок).

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Однак найнижчий ризик загальної смертності спостерігається при помірній дозі — від 2 до 4 чашок кави на день.

При цьому для окремих загроз здоров’ю існує своя «ідеальна доза»:

3–4 чашки на день знижують ризик виникнення інсульту до мінімуму;

близько 4 чашок на день пов’язані з найнижчим ризиком розвитку серцевої недостатності.

Окрім цього, регулярне вживання напою асоціюється зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу та ішемічної хвороби серця.

Справа не лише у кофеїні

Цікаво, що позитивний ефект показує як звичайна кава, так і напій без кофеїну. Це свідчить про те, що захисні властивості каві надають інші корисні сполуки й антиоксиданти, які входять до її складу.

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Кому варто бути обережним

Попри загальну користь, кардіологи застерігають від надмірного захоплення напоєм. Кофеїн може тимчасово підвищувати артеріальний тиск, погіршувати сон або викликати прискорене серцебиття. Вагітним жінкам, людям із певними хворобами серця та людям із високою чутливістю до кофеїну варто обмежити вживання кави.

Також фахівці наголошують: додавання великої кількості цукру, жирних вершків або солодких сиропів може звести нанівець усе сприятливе значення кави для здоров’я. Для більшості дорослих людей саме помірний рівень (2–4 чашки на день) є чудовим доповненням до здорового способу життя.

Раніше ми пояснювали, чому в деяких людей болить живіт після кави та коли варто бити на сполох і йти до лікаря.

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