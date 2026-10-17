Скільки часу кофеїн впливає на організм після чашки напою

Кава / © pexels.com

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Навіть після повноцінних восьми годин сну людина може прокидатися втомленою та відчувати сонливість протягом дня. Однією з можливих причин є кофеїн, який здатен впливати на активність мозку вночі.

Про це пише Egeszseg Kalauz із посиланням на огляд дослідників Вроцлавського медичного університету.

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Кофеїн може впливати на процеси, що відбуваються в мозку вночі, навіть якщо людина не страждає від безсоння.

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Під час сну мозок проходить кілька стадій активності. Одна з них — глибокий сон, для якого характерні повільні мозкові хвилі. Дослідити ці процеси можна за допомогою електроенцефалографії, яка реєструє електричну активність мозку та допомагає виявити зміни, не завжди помітні самій людині.

Наукові дані свідчать, що кофеїн здатен зменшувати повільнохвильову активність, характерну для глибокого сну. Тому навіть після швидкого засинання та ночі без пробуджень його вплив на відпочинок не можна виключати.

Водночас такі зміни не обовʼязково означають, що людина страждатиме від безсоння або почуватиметься гірше наступного дня. За самими лише показниками ЕЕГ також неможливо точно визначити, наскільки погіршилася якість сну.

Кофеїн блокує рецептори, на які зазвичай діє аденозин. Завдяки цьому після чашки кави можна відчути приплив бадьорості, краще зосередитися на роботі або продовжити виконувати справи попри втому. Однак цей ефект лише тимчасово послаблює відчуття сонливості, а не усуває потребу організму у сні.

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Нагадаємо, американська асоціація серця виявила, що вживання від 2 до 4 чашок кави на день пов’язане з найнижчим ризиком передчасної смерті та покращенням роботи серцево-судинної системи.

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