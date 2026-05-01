Коли закладено ніс або загострюється алергія, назальні спреї часто стають справжнім порятунком / © Credits

Назальні спреї ефективно усувають нежить і закладеність носа, однак надмірне або безконтрольне їх застосування може спричинити серйозні ускладнення. Зокрема, можливий розвиток залежності, постійного набряку слизової оболонки та навіть ушкодження тканин носа.

Про це пише Mirror.

Експерти попереджають — застосувати спреї можна не більше п’яти днів.

Назальні спреї діють за рахунок звуження певних кровоносних судин, що допомагає зменшити виділення з носа й тимчасово полегшити симптоми. Проте проблема виникає тоді, коли люди використовують ці засоби довше рекомендованого строку — понад два-три дні. У такому випадку можливий зворотний ефект — розвиток медикаментозного риніту.

У разі постійного застосування судинозвужувальних крапель знижується їхній ефект, і людина відчуває потребу в частішому їх використанні.

