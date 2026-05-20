ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Скільки яєць насправді можна їсти на тиждень

Дехто їсть яйця без будь-яких конкретних обмежень, тоді як інші ставляться до них з великою обережністю, головним чином через побоювання щодо холестерину та впливу на серце.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Яйця

Яйця / © Associated Press

Яйця давно стали одним із найпоширеніших продуктів у щоденному меню. Їх додають до сніданків, салатів, випічки та гарячих страв. Попри це, навколо них не стихають суперечки: чи варто їсти яйця щодня, чи краще обмежувати їхню кількість.

Холестерин є основною причиною, чому яйця викликають стільки суперечок, оскільки один жовток зазвичай містить 180−200 мг холестерину. Роками вважалося, що чим більше холестерину в раціоні, тим вищий рівень холестерину в крові, а чим вищий рівень холестерину в крові, тим більший ризик серцевих захворювань.

Рекомендації щодо обмеження споживання яєць і холестерину в раціоні вперше запропонувала Американська асоціацією серця 1968 року.

У той час вважалося, що харчовий холестерин (який міститься в яйцях) може підвищувати рівень холестерину в плазмі крові. Лише 2015 року, після проведення великої кількості досліджень, від цих рекомендацій відмовилися.

Якою є тижнева норма

Для здорової людини найчастіше вважається розумним діапазоном вживання кількох яєць на день, і приблизно 7−14 яєць на тиждень є цілком розумним. Це не жорстка межа, оскільки багато що залежить від «досвіду вживання яєць» — як довго і скільки яєць з’їдалося щодня, а також що показують результати аналізів. Для багатьох людей вживання одного-двох яєць на день не погіршує ліпідні параметри, тобто рівень холестерину та його фракції в крові, навіть якщо інші елементи раціону не ідеально збалансовані.

Ю-Мінг Ні, доктор медичних наук, кардіолог в Інституті серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США), рекомендує вживати не більше семи яєць на тиждень.

«В одному яйці міститься 70% добової норми холестерину, тому раджу не перестаратися. Водночас яєчні білки не мають однакової кількості холестерину, тому це оптимальна кількість», — зазначив лікар.

Яйця мають місце в щоденному здоровому раціоні, але їх найкраще вживати помірно.

Раніше ми писали про те, чи можна їсти яйце з червоною цяткою. Більше про це читайте у новині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie