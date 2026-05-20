Скільки яєць насправді можна їсти на тиждень

Яйця / © Associated Press

Яйця давно стали одним із найпоширеніших продуктів у щоденному меню. Їх додають до сніданків, салатів, випічки та гарячих страв. Попри це, навколо них не стихають суперечки: чи варто їсти яйця щодня, чи краще обмежувати їхню кількість.

Холестерин є основною причиною, чому яйця викликають стільки суперечок, оскільки один жовток зазвичай містить 180−200 мг холестерину. Роками вважалося, що чим більше холестерину в раціоні, тим вищий рівень холестерину в крові, а чим вищий рівень холестерину в крові, тим більший ризик серцевих захворювань.

Рекомендації щодо обмеження споживання яєць і холестерину в раціоні вперше запропонувала Американська асоціацією серця 1968 року.

У той час вважалося, що харчовий холестерин (який міститься в яйцях) може підвищувати рівень холестерину в плазмі крові. Лише 2015 року, після проведення великої кількості досліджень, від цих рекомендацій відмовилися.

Якою є тижнева норма

Для здорової людини найчастіше вважається розумним діапазоном вживання кількох яєць на день, і приблизно 7−14 яєць на тиждень є цілком розумним. Це не жорстка межа, оскільки багато що залежить від «досвіду вживання яєць» — як довго і скільки яєць з’їдалося щодня, а також що показують результати аналізів. Для багатьох людей вживання одного-двох яєць на день не погіршує ліпідні параметри, тобто рівень холестерину та його фракції в крові, навіть якщо інші елементи раціону не ідеально збалансовані.

Ю-Мінг Ні, доктор медичних наук, кардіолог в Інституті серця і судин Memorial Care (Каліфорнія, США), рекомендує вживати не більше семи яєць на тиждень.

«В одному яйці міститься 70% добової норми холестерину, тому раджу не перестаратися. Водночас яєчні білки не мають однакової кількості холестерину, тому це оптимальна кількість», — зазначив лікар.

Яйця мають місце в щоденному здоровому раціоні, але їх найкраще вживати помірно.

