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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
2 хв

Скільки кави можна пити на день: експерти назвали норму для чоловіків і жінок

Кава — це потужний інструмент, який заряджає енергією на тривалий проміжок часу. Просто пийте її у помірній кількості, щоб отримати максимум користі без шкоди для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки кави можна пити на день

Скільки кави можна пити на день / © pixabay.com

Любителі кави часто не замислюються, скільки чашок на день — це ще норма, а яка кількість може нашкодити організму. Тим часом біохіміки нагадують, що кава здатна не лише заряджати енергією, а й може навантажувати серцево-судинну систему, якщо зловживати нею.

Що відбувається з нашим тілом після випитої чашки кави

Після вживання кави в організмі активізуються потужні біохімічні реакції. Кофеїн стимулює вироблення гормонів:

  • адреналіну, який дає заряд енергії;

  • дофаміну, що піднімає настрій;

  • кортизолу для активізації роботи мозку та м’язів.

Людина після кави відчуває бадьорість, покращується концентрація та ясність думок. Але якщо каву пити часто і безконтрольно, то ефект буде зворотним.

Що буде, якщо зловживати кавою

Надлишок кофеїну щодня виснажує наднирники. Замість припливу енергії з’явиться втома, дратівливість і можуть бути проблеми зі сном і тривожність.

Скільки кави можна пити на день жінкам і чоловікам.

Біохіміки рекомендують не перевищувати 300 мг кофеїну на добу, це:

  • 1–2 чашки еспресо чи американо для жінок, які мають вагу до 60 кг;

  • 3–4 чашки можуть собі дозволити чоловіки з масою тіла близько 90–95 кг.

Коли краще пити каву, щоб отримати від неї максимальну користь

  • Не натщесерце. Щоб не перевантажити шлунок і не підвищити ризик проблем із серцем та судинами.

  • У першій половині дня кава допоможе підтримати природні циркадні ритми організму.

  • Перед тренуванням. Якщо почуваєтеся добре, кава може дати додаткову витривалість.

У спеку краще вибрати чай, компот і морс, ці напої сприяють гідратації організму та не дають зайвого навантаження на серце.

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Дата публікації
Кількість переглядів
687
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