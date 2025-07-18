Скільки кави можна пити на день: експерти назвали норму для чоловіків і жінок

Скільки кави можна пити на день / © pixabay.com

Реклама

Любителі кави часто не замислюються, скільки чашок на день — це ще норма, а яка кількість може нашкодити організму. Тим часом біохіміки нагадують, що кава здатна не лише заряджати енергією, а й може навантажувати серцево-судинну систему, якщо зловживати нею.

Що відбувається з нашим тілом після випитої чашки кави

Після вживання кави в організмі активізуються потужні біохімічні реакції. Кофеїн стимулює вироблення гормонів:

адреналіну, який дає заряд енергії;

дофаміну, що піднімає настрій;

кортизолу для активізації роботи мозку та м’язів.

Людина після кави відчуває бадьорість, покращується концентрація та ясність думок. Але якщо каву пити часто і безконтрольно, то ефект буде зворотним.

Реклама

Що буде, якщо зловживати кавою

Надлишок кофеїну щодня виснажує наднирники. Замість припливу енергії з’явиться втома, дратівливість і можуть бути проблеми зі сном і тривожність.

Скільки кави можна пити на день жінкам і чоловікам.

Біохіміки рекомендують не перевищувати 300 мг кофеїну на добу, це:

1–2 чашки еспресо чи американо для жінок, які мають вагу до 60 кг;

3–4 чашки можуть собі дозволити чоловіки з масою тіла близько 90–95 кг.

Коли краще пити каву, щоб отримати від неї максимальну користь

Не натщесерце. Щоб не перевантажити шлунок і не підвищити ризик проблем із серцем та судинами.

У першій половині дня кава допоможе підтримати природні циркадні ритми організму.

Перед тренуванням. Якщо почуваєтеся добре, кава може дати додаткову витривалість.

У спеку краще вибрати чай, компот і морс, ці напої сприяють гідратації організму та не дають зайвого навантаження на серце.

Реклама