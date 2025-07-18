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- Здоров’я
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Скільки кави можна пити на день: експерти назвали норму для чоловіків і жінок
Кава — це потужний інструмент, який заряджає енергією на тривалий проміжок часу. Просто пийте її у помірній кількості, щоб отримати максимум користі без шкоди для здоров’я.
Любителі кави часто не замислюються, скільки чашок на день — це ще норма, а яка кількість може нашкодити організму. Тим часом біохіміки нагадують, що кава здатна не лише заряджати енергією, а й може навантажувати серцево-судинну систему, якщо зловживати нею.
Що відбувається з нашим тілом після випитої чашки кави
Після вживання кави в організмі активізуються потужні біохімічні реакції. Кофеїн стимулює вироблення гормонів:
адреналіну, який дає заряд енергії;
дофаміну, що піднімає настрій;
кортизолу для активізації роботи мозку та м’язів.
Людина після кави відчуває бадьорість, покращується концентрація та ясність думок. Але якщо каву пити часто і безконтрольно, то ефект буде зворотним.
Що буде, якщо зловживати кавою
Надлишок кофеїну щодня виснажує наднирники. Замість припливу енергії з’явиться втома, дратівливість і можуть бути проблеми зі сном і тривожність.
Скільки кави можна пити на день жінкам і чоловікам.
Біохіміки рекомендують не перевищувати 300 мг кофеїну на добу, це:
1–2 чашки еспресо чи американо для жінок, які мають вагу до 60 кг;
3–4 чашки можуть собі дозволити чоловіки з масою тіла близько 90–95 кг.
Коли краще пити каву, щоб отримати від неї максимальну користь
Не натщесерце. Щоб не перевантажити шлунок і не підвищити ризик проблем із серцем та судинами.
У першій половині дня кава допоможе підтримати природні циркадні ритми організму.
Перед тренуванням. Якщо почуваєтеся добре, кава може дати додаткову витривалість.
У спеку краще вибрати чай, компот і морс, ці напої сприяють гідратації організму та не дають зайвого навантаження на серце.