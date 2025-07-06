Скільки кави пити на день, щоб покращити пам’ять і роботу мозку

Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 150 мг на чашку / © pixabay.com

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Багато людей починають свій день саме із чашки кави. Вона допомагає швидше прокинутися, бадьорить, піднімає настрій.

Як свідчать дослідження, кава у правильних пропорціях корисна для здоров’я: вона допомагає жити довше, поліпшує структуру мозку.

Експерти кажуть, що люди, які регулярно випивають три-чотири чашки кави на день, мають найсильнішу структуру мозку. Тому напій корисний і для мозку, і для здоров’я загалом.

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Учені також довели, що кава уповільнює процеси старіння мозку, потенційно знижує ризики виникнення хвороби Паркінсона і Альцгеймера. Крім того, мета-аналіз впливу кави на здоров’я показав, що кава знижує частоту серцево-судинних захворювань і раку, а також неврологічні, метаболічні недуги та захворювання печінки. Хоча не у всіх дослідженнях вказують, скільки саме потрібно пити кави, є лише рекомендована кількість — три-чотири чашки на день.

Водночас потрібно пам’ятати, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Їх надмірне споживання разом з кавою може призвести до перевищення добової норми кофеїну.

Раніше дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника. Про нову нову користь кави для організму читайте в новині.