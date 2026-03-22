Кава / © Pexels

Реклама

Вживання кави може бути пов’язане не лише з підвищенням бадьорості, а й зі зниженням ризику психічних розладів. Масштабне дослідження за участю понад 460 тисяч людей показало, що найменшу ймовірність розвитку проблем з психічним здоров’ям зафіксували у тих, хто щодня випиває від двох до трьох чашок.

ПРо це повідомило видання Science Alert.

Роботу провели науковці з Університету Фудань у Китаї. Вони проаналізували дані 461 586 осіб із початково добрим психічним здоров’ям, за якими спостерігали в середньому понад 13 років. Показники споживання кави порівнювали з подальшими медичними діагнозами.

Реклама

Результати засвідчили так званий J-подібний зв’язок: помірне вживання кави асоціюється з найнижчим ризиком психічних розладів, тоді як як повна відмова або надмірне споживання — з гіршими показниками. Зокрема, понад п’ять чашок на день уже пов’язували з підвищеною ймовірністю розладів настрою.

Подібна закономірність зберігалася незалежно від типу напою. Йдеться як про мелену, так і про розчинну та безкофеїнову каву. Водночас дослідники відзначили, що зв’язок був більш вираженим серед чоловіків.

Під час аналізу враховували додаткові фактори, які можуть впливати на психічне здоров’я, зокрема вік, рівень освіти, фізичну активність і наявність супутніх захворювань. Це дозволило точніше оцінити роль саме споживання кави.

«Дослідники також провели генетичний аналіз, визначивши учасників дослідження, чиї гени вказували на те, що вони краще або гірше засвоюють кофеїн (переробляють його організмом). Однак ці генетичні підтипи насправді не допомогли здійснити точність зв’язків», — йдеться в статті.

Реклама

Водночас дослідження має обмеження. Зокрема, дані про споживання кави збирали лише один раз — на початку спостереження, і ці звички могли змінюватися з часом. Тому робота не доводить причинно-наслідковий зв’язок.

Потенційний ефект кави може пояснюватися наявністю в ній біоактивних сполук. Вони здатні впливати на запальні процеси та нейронні мережі мозку, які беруть участь у регуляції настрою і стресу. Подібні механізми вже розглядалися в попередніх дослідженнях.

Раніше каву також пов’язували з іншими перевагами для здоров’я, зокрема зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, кращим контролем маси тіла та довшою тривалістю життя.

На тлі зростання поширеності психічних розладів у світі науковці наголошують на важливості пошуку простих профілактичних підходів. Помірне споживання кави може бути одним із факторів, який варто враховувати у цьому контексті.

Реклама

