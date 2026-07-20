Кава / © pexels.com

Реклама

Помірне споживання кави не становить загрози для серця, а в окремих випадках навіть може бути пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Такого висновку дійшли експерти Американської асоціації серця (AHA).

Про це повідомило видання Gizmodo.

Фахівці проаналізували сучасні наукові дослідження, присвячені впливу кофеїну на серце та судини. Вони оцінили, як його споживання пов’язане з ризиком розвитку інсульту, ішемічної хвороби серця, аритмії та інших серцево-судинних захворювань.

Реклама

Після аналізу науковці дійшли висновку, що для більшості здорових дорослих безпечним є споживання до 400 мг кофеїну на добу. Це приблизно еквівалентно п’яти чашкам кави об’ємом 227 мл. За даними авторів, така кількість не збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а в деяких випадках навіть асоціюється з його зниженням.

Очільник групи авторів наукової заяви, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Грегорі Маркус зазначив, що людям, які регулярно п’ють каву або чай із кофеїном у помірній кількості, не варто турбуватися через можливий негативний вплив цих напоїв на серце. За його словами, наявні наукові дані не лише не підтверджують підвищення ризику серцево-судинних захворювань, а й свідчать про потенційний позитивний ефект.

Водночас автори наголошують, що деякі питання потребують подальших досліджень. Зокрема, окремі роботи показали, що одна-три чашки кави на день можуть підвищувати артеріальний тиск у людей із нормальними показниками, тоді як більше споживання в деяких випадках, навпаки, пов’язували зі зниженням тиску.

Окрему увагу вчені приділили нефільтрованій каві. Вона містить кафестол — речовину, яку пов’язують із підвищенням рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), відомих як «поганий» холестерин. Крім того, дослідники припускають, що зниження ризику розвитку діабету 2 типу серед любителів кави може бути пов’язане не лише з кофеїном, а й з іншими біологічно активними сполуками, які містяться в напої.

Реклама

За словами Маркуса, нині найпереконливіші докази стосуються можливого зменшення ризику розвитку діабету 2 типу, фібриляції передсердь, інфаркту та інсульту серед людей, які вживають каву в помірній кількості. Водночас він застеріг, що кофеїн може збільшувати частоту передчасних скорочень шлуночків серця, які потенційно пов’язують із підвищеним ризиком серцевої недостатності.

Найбільшу небезпеку, як зазначають автори звіту, становить надмірне споживання кофеїну, особливо з енергетичних напоїв. Високі дози цієї речовини пов’язують із більшим ризиком артеріальної гіпертензії та порушень серцевого ритму.

Експерти звертають увагу, що перевищити рекомендовану добову норму за рахунок звичайної кави значно складніше, ніж під час вживання енергетиків або концентрованих кофеїнових шотів. Саме тому вони радять контролювати загальну кількість кофеїну, яку людина отримує протягом дня, та обережно ставитися до продуктів із його високим вмістом.

Автори наукової заяви також зазначили, що вплив енергетичних напоїв на серцево-судинну систему досліджений значно менше, ніж дія кави чи чаю. Водночас наявні дані свідчать, що саме енергетики можуть становити більший ризик для здоров’я серця.

Реклама

Нагадаємо, дослідження австрійських психологів виявило зв’язок між любов’ю до гірких смаків, зокрема чорної кави, та схильністю до специфічних рис характеру, хоча експерти закликають не робити поспішних висновків.

Новини партнерів