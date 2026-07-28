Скільки хвилин недосипу призводять до набору ваги: несподіване відкриття вчених

Вчені вирахували, скільки хвилин дефіциту сну призводять до набору ваги / © Pexels

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Вчені з Колумбійського університету провели унікальне дослідження, щоб з’ясувати вплив легкої нестачі сну на фізичний стан дорослої людини. Результати експерименту продемонстрували, що навіть непомітне щоденне недосипання запускає в організмі процеси, які безпосередньо ведуть до накопичення зайвих кілограмів.

Про це пише Daily Mail.

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Як проходив науковий експеримент

У недавньому дослідженні взяли участь близько ста дорослих добровольців, які зазвичай мали нормальний здоровий сон тривалістю від семи до восьми годин. Половину з цих людей науковці попросили змінити свій звичний графік та спати рівно на вісімдесят хвилин менше щоночі протягом шести тижнів.

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Щоб імітувати типове для багатьох людей недосипання, учасники експерименту лягали спати пізніше звичайного, але прокидалися у свій стандартний ранковий час. Наприкінці шостого тижня команда дослідників зафіксувала, що учасники з обмеженим сном набрали майже пів кілограма ваги, тоді як маса тіла контрольної групи залишилася абсолютно незмінною.

Наслідки хронічного недосипання

Дослідники також виявили, що учасники з обмеженим сном зафіксували майже на двадцять хвилин менше фізичної активності протягом дня, незважаючи на те, що вони не спали довше. Попередні наукові роботи вже показували, що втрата чотирьох і більше годин відпочинку призводить до ожиріння, але це дослідження вперше довело небезпеку навіть легкої щоденної нестачі сну.

«Хоча збільшення ваги приблизно на пів кілограма, яке спостерігається при помірному скороченні сну, не є надмірним, важливо пам’ятати, що це відбувається всього за шість тижнів», — зазначив головний автор дослідження, дієтолог Фаріс Зурайкат.

Експерт підкреслив, що їхнє дослідження було спеціально розроблено для точної імітації тих моделей порушеного сну, з якими більшість дорослих людей стикається хронічно у своєму повсякденному житті.

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«Якщо екстраполювати це на цілий рік, ми очікуємо, що втрата менш ніж півтори години сну за ніч може призвести до клінічно значущого збільшення ваги», — пояснив науковець.

Прихована загроза для здоров’я

Вчені поки що не можуть назвати точну причину такого швидкого набору ваги, але припускають, що хронічне скорочення сну серйозно втручається в роботу гормональної системи. Нестача нічного відпочинку провокує різке підвищення рівня гормону голоду лептину, що підсвідомо змушує людей споживати значно більше їжі протягом дня.

«Наше дослідження показує, що отримання адекватного сну може допомогти знизити ризик збільшення ваги та станів, пов’язаних з ожирінням, таких як серцеві захворювання та діабет», — підкреслила керівниця дослідження, дієтологиня Марі-П’єр Сент-Онж.

Окрім ризику набрати зайві кілограми, систематична втрата навіть кількох десятків хвилин сну серйозно підвищує ймовірність розвитку деменції. Повноцінний нічний відпочинок є життєво важливим фізіологічним процесом, який дозволяє тілу та мозку ефективно відновлюватися, а також очищатися від небезпечних токсичних білків.

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Нагадаємо, хронічне недосипання та постійна перевтома на роботі руйнують організм і провокують небезпечні хвороби. Експерти розповіли, як баланс між працею та часом для себе забезпечує здорове старіння.

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