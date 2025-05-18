Скільки кроків потрібно зробити щодня для профілактики раку - дослідження

Піша прогулянка / © Credits

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Дослідження науковців Оксфордського університету підтвердило, що регулярна фізична активність може знизити ризик розвитку раку.

Про це повідомляє видання The Conversation.

У дослідженні взяли участь понад 85 000 людей у ​​Великій Британії. Вони носили трекери активності, які вимірювали як кількість, так і інтенсивність їхнього щоденного руху.

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В середньому дослідники спостерігали за учасниками протягом шести років. Вони виявили чітку закономірність: більше кроків означало нижчий ризик раку, незалежно від того, як швидко ці кроки були зроблені.

Рекомендована кількість кроків та швидкість руху

Переваги почали проявлятися приблизно при 5000 кроках на день — все, що було нижче цього показника, не забезпечувало значного захисту.

При 7000 кроках ризик розвитку раку знизився на 11%. При 9000 кроках він знизився на 16%. Після 9000 кроків переваги зменшилися. Різниця у зниженні ризику стала незначною та дещо відрізнялася між чоловіками та жінками.

Ці висновки підтверджують популярну рекомендацію прагнути робити 10 000 кроків на день — не лише для загального здоров’я, але й потенційно для профілактики раку.

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Також дослідники аналізували інтенсивність кроків — по суті, те, як швидко йшли учасники. Виявили, що швидша ходьба була пов’язана з нижчим ризиком раку.

Однак, коли враховували загальну фізичну активність, швидкість ходьби вже не мала статистично значущого значення. Іншими словами: має значення загальна тривалість ходьби, а не те, наскільки швидко вона рухається.

Від яких видів раку рятує фізична активність

Дослідники розглянули 13 конкретних видів раку, включаючи стравохід, печінку, легені, нирки, шлунок, ендометрій, мієлоїдний лейкоз, мієлому, товсту кишку, рак голови та шиї, пряму кишку, сечовий міхур та молочну залозу.

Протягом шестирічного періоду спостереження приблизно у 3% учасників розвинувся один із цих видів раку. Найпоширенішими були рак товстої кишки, прямої кишки та легень у чоловіків, а також рак молочної залози, товстої кишки, ендометрію та легень у жінок.

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Вищий рівень фізичної активності був найбільш тісно пов’язаний зі зниженням ризику розвитку шести видів раку: шлунка, сечового міхура, печінки, ендометрія, легень та голови та шиї.

Нагадаємо, кожен шостий випадок захворювання на рак викликаний інфекціями. Тому вчені вказують, що багатьом злоякісним пухлинам можна запобігти профілактикою.