Скільки макаронів можна їсти без шкоди та які краще не купувати

Макарони / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Макарони дуже поживні і містять багато клітковини, але сприяють набору зайвої ваги. Варто знати, які сорти найкорисніші, і як часто їх можна їсти.

Незалежно від традицій порція у 100 грамів сухих макаронів — це цілком помірна й безпечна кількість. Проблема із зайвою вагою виникає лише тоді, коли порція постійно збільшується або макарони стають основою раціону.

Макарони із твердих сортів пшениці містять більше клітковини, важливих мінералів та вітамінів, а також мають вищу кількість білка — не менше 12 г на 100 г продукту.

Реклама

Особливо варто зважати на соуси: магазинні кетчупи й готові соуси містять багато солі та цукру, що зводить користь пасти нанівець. Натомість легкий соус із томатів, кабачків чи овочів, приготований вдома, додає смаку й одночасно є дієтичною.

На що звернути увагу

Експерти радять звернути увагу саме на вид борошна. Потрібно обирати борошно з твердих сортів пшениці або дурум («durum») з позначкою А.

Такі макаронні вироби мають низький глікемічний індекс, багаті клітковиною, вітамінами і мінералами. На упаковках макаронів, які були експортовані з Італії зазвичай пишуть: «Semola di grano duro», «Farina di grano duro», «Semola di frumento duro».

Раніше ми писали про те, як врятувати макарони, що злиплися. Про лайфгак читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів