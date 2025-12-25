Скільки мандарин можна їсти на день

Мандарини

Мандарини — символ новорічних свят. Однак лікарі наголошують, що переїдання мандаринів має негативні наслідки як для ваги, так і стану здоров’я.

Мандарини — джерело вітаміну С. У 100 г (1-1,5 мандарина) міститься приблизно 44% добової норми вітаміну. Фрукт також містить вітаміни А, К, Е, групи В, але їхня кількість значно менша. Окрім цього, мандарини багаті мінералами. Серед них лідером є калій (5% денної норми), який знижує набряки та артеріальний тиск. Також мандарини містять у меншій кількості магній, залізо, фосфор, кальцій та натрій.

Науково обґрунтована норма

Дієтологи радять 2–4 середніх мандарини на день як безпечну порцію для здорової дорослої людини. Цього достатньо для підтримки імунітету та отримання клітковини без надмірного споживання цукру.

Для дітей або людей з діабетом — норма може бути меншою, залежно від загальної добової кількості фруктів та цукру.

Важливо поєднувати їх із білками, жирами та іншими фруктами, щоб уникнути різких стрибків цукру в крові.

Корисні поради

Їжте мандарини як перекус або десерт після основного прийому їжі — так цукор засвоюватиметься повільніше

Не замінюйте ними повноцінне харчування — навіть смачні цитрусові не дадуть всіх необхідних нутрієнтів

Поєднуйте з горіхами або йогуртом — це збалансує енергетичний ефект

Раніше повідомлялося, що екстракт із недозрілих мандаринів Citrus unshiu здатен блокувати утворення жирових клітин та прискорювати розщеплення жиру.