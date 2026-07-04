Скільки можна сидіти в туалеті без шкоди для здоров’я: відповідь лікарів

Сидіння в туалеті / © Credits

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Тривале перебування в туалеті може негативно вплинути на здоров’я кишківника та органів малого таза. Медики пояснили, скільки часу вважається нормою для дефекації, чому не варто затримуватися на унітазі та які звички допоможуть уникнути неприємних наслідків.

Про це пише ladbible.

За словами доцентки кафедри медицини Орегонського університету здоров’я та науки Мелісси Гершман, оптимальна тривалість одного відвідування туалету становить не більше трьох хвилин. Водночас гастроентерологиня Х’юстонської методистської лікарні Валентайн Міллієн допускає трохи довший час — близько п’яти хвилин.

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Якщо за цей період випорожнення не відбулося, лікарка рекомендує не продовжувати сидіти, а вийти й повернутися до туалету тоді, коли знову з’явиться природний позив.

Чому не варто довго сидіти

Фахівці наголошують, що тривале сидіння на унітазі та надмірне напруження можуть підвищити ризик розвитку:

геморою;

анальних тріщин;

ушкоджень м’язів тазового дна;

інших проктологічних проблем.

Саме тому лікарі не рекомендують сидіти в туалеті, читаючи новини або користуючись смартфоном, якщо природний процес уже не відбувається.

Медсестра Леслі Вейд пояснює, що нормальне випорожнення має проходити без надмірних зусиль.

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Якщо виникають труднощі, фахівці радять:

не напружуватися тривалий час;

збільшити в раціоні кількість продуктів, багатих на клітковину;

регулярно займатися фізичною активністю;

за потреби використовувати невисоку підставку під ноги, щоб наблизити положення тіла до присідання. Це може полегшити процес випорожнення.

Якщо закрепи, біль, кров у калі або труднощі з дефекацією повторюються регулярно, необхідно звернутися до сімейного лікаря або гастроентеролога. Такі симптоми можуть бути ознакою різних захворювань, тому потребують медичної оцінки та, за необхідності, лікування.

Нагадаємо, американські дослідники попереджають, що білий туалетний папір може спричиняти хронічне подразнення вульви через використання хлору для відбілювання та формальдегіду. У разі тривалих симптомів вульвовагініту без очевидної причини варто спробувати перейти на невідбілюваний папір.

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