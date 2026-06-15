Скільки можна засмагати без шкоди для шкіри: що кажуть дерматологи

Скільки можна засмагати / © Unsplash

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Влітку хочеться хоча б трохи засмагнути у перервах між роботою та домашніми справами. І якщо бодай на день вдається кудись вирватися, важливо не перевищити здорову норму засмагання. Скільки можна засмагати на сонці і який час вважається найбезпечнішим для цього?

Про це розповів угорський медичний портал EgészségKalauz.

Скільки можна засмагати: безпечний час під сонцем

Роками побутували відразу дві поширені думки: перша — кожному потрібно хоча б трохи перебувати на сонці, аби отримувати всі вітаміни та енергію. А друга — перебування на сонці підвищує ризик розвитку раку шкіри. І до якого з тверджень краще дослухатися?

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Дерматологи пояснюють, що не існує умовно безпечної кількості часу, яку можна проводити під відкритим сонцем. Засмагання — це процес пошкодження шкіри. Людям для поповнення запасів вітаміну D достатньо щодня кілька хвилин побути на сонці, тож лежати по годині-дві під відкритим сонцем для цього не потрібно.

Дерматологи, навпаки, кажуть, що свідоме засмагання з оліями і спеціальними засобами — шкідливе для шкіри. Кожен сонячний опік — небезпечний, адже він може збільшувати ризики розвитку меланоми.

Найсильніше ультрафіолетове випромінювання на вулиці триває з 10:00 до 16:00. У цей час рекомендовано перебувати в тіні, використовувати сонцезахисні креми та головні убори. Спеціально засмагати на сонці в цей час не варто.

Захист шкіри від сонця потрібен не лише для того, аби запобігти розвитку раку, а й для того, щоб зберегти молодість. Засмагання пришвидшує процес старіння шкіри, адже руйнує колаген та еластин, які відповідають за пружність.

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Хоч чимала кількість людей вважає засмагу ознакою здоров’я та чудового вигляду, насправді дерматологи вважають інакше. За даними Американської академії дерматології (AAD) засмага вказує на те, що шкіра людини зазнала впливу ультрафіолетового випромінювання, і організм намагається захистити себе від подальшого пошкодження.

Саме тому виробляється меланін. Засмага — пошкодження шкіри, яке ми можемо побачити.

Аби отримати необхідну для організму дозу вітаміну D, необов’язково навмисне проводити час на сонці. Буде достатньо прогулянки на день у безпечний проміжок часу. Також ваш сімейний лікар може перевірити рівень вітаміну та виписати спеціальну харчову добавку чи вітамін D у капсулах.

Сонцезахисні креми повністю не рятують шкіру від пошкоджень. SPF-крем може значно зменшити пошкодження від ультрафіолету, але не забезпечить повного захисту.

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Все це не означає, що влітку вам не варто виходити з дому, аби не засмагнути. Однак потрібно вибирати для прогулянок та активностей безпечний час, носити легкий та закритий одяг та обов’язково використовувати сонцезахист.

Як правильно обрати SPF

Нагадаємо, що сонцезахисний крем є обов’язковим супутником літа, який мінімізує ризик опіків і раку шкіри. Як пояснює докторка Ребекка Таттл для Kettering Health, засоби діляться на фізичні (створюють мінеральний бар’єр на поверхні та підходять для чутливої шкіри) та хімічні (поглинають ультрафіолет і перетворюють його на тепло).

При цьому SPF у декоративній косметиці ефективний лише в приміщенні, а гонитва за максимальними цифрами на пакованні не має сенсу: SPF 30 блокує близько 97% променів, а подальше збільшення показника дає лише незначний додатковий захист.

Головна помилка у використанні сонцезахисту — недостатня кількість і рідкісне оновлення. Для всього тіла потрібно приблизно 30 мл крему, який потрібно наносити раз на дві години. Якщо ви активно купаєтеся чи пітнієте — наносьте сонцезахист ще частіше.

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Також важливо не забувати про вуха, повіки, стопи та шкіру голови. Експертка наголошує, що вода та хмари не захищають від ультрафіолету, тому SPF є обов’язковим навіть у похмурі дні.

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