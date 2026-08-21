Скільки насправді може жити людина: нові оцінки вчених вражають уяву

Довголіття

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Офіційний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років і 164 днів. Хоча серед науковців досі тривають суперечки щодо автентичності її документів, ця позначка довгий час слугувала головним орієнтиром для біогеронтологів. Проте нові наукові оцінки потенціалу людського організму просто вражають уяву.

Більшість класичних демографічних досліджень та моделей життєздатності клітин вказують, що природний ліміт життя людини становить від 115 до 150 років. Втім, ці розрахунки не враховують майбутній прогрес медицини, пише видання New Scientist.

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Для оцінки реального потенціалу людського тіла науковці провели мисленнєвий експеримент: вони припустили ситуацію, за якої медицина зможе усунути всі теоретично виліковні причини старіння, залишивши лише незворотне накопичення пошкоджень ДНК. За таких умов верхня межа тривалості життя зростає до приголомшливих 194 років.

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Водночас дослідники закликають дивитися на рекорди довголіття із часткою скепсису. Значна частина даних про довгожителів може бути викривлена через системні помилки в документах чи пряме шахрайство з пенсіями. Наприклад, детальні перевірки в деяких країнах виявили, що до 70% зареєстрованих «столітніх» громадян давно померли, але значаться живими на папері. Більше того, у країнах із найсуворішою системою реєстрації актів цивільного стану за останні 150 років не підтверджено жодного випадку життя довше 115 років.

Попри виклики у верифікації даних, нові теоретичні моделі доводять: біологічний запас міцності людського організму значно більший, ніж вважалося раніше.

Раніше ми писали про 108-річну жінку, яка досі водить авто і живе сама. Вона розкрила п’ять простих секретів довголіття, які допомогли їй прожити понад століття.

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