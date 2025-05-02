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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Скільки полуниці можна з’їсти без шкоди здоров’ю

Фахівці рекомендують вживати не більше 400-500 г полуниці на день. Цієї кількості достатньо, щоб заповнити добову потребу організму у вітаміні C.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Полуниця – це смачний та корисний продукт

Полуниця — це смачний та корисний продукт / © Pixabay

Полуниця — це не просто смачна ягода, а й справжня криниця вітамінів та корисних мікроелементів.

У ній містяться вітаміни групи В, Е, А, а також залізо, фолієва та аскорбінова кислоти. Вітаміну С у полуниці міститься навіть більше, ніж у цитрусових, тому з’ївши всього 100 г полуниці ви отримаєте добову норму цього цінного вітаміну.

Скільки можна їсти полуниці на день

Фруктоза у складі ягоди становить 2,44 г на 100 р. Доза фруктози на добу становить 40 г. Тому, враховуючи вміст фруктози ще й у певних овочах, додавайте по 300-400 г ягід до кожного прийому їжі.

Але враховуйте, що якщо в раціоні є ще й фрукти, то в їхньому складі значно більше фруктози. Відповідно, потрібно пропорційно зменшити порцію ягід.

Якщо ви здорові і не страждаєте на хронічні захворювання ШКТ, то сміливо можете їсти досить велику кількість ягід на день.

Однак, якщо у вас є виразка, гастрит, шлункові коліки або підвищена секреція шлункового соку, то полуницю у своєму раціоні слід різко обмежити — максимум 200 г на добу.

Також варто пам’ятати, що полуниця містить саліцилати, які можуть спричинити алергічну реакцію.

Раніше ми писали, кому категорично заборонено вживати полуницю. Прочитайте про це у новині, щоб не зашкодити своєму здоров’ю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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