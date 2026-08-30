Скільки років вашому серцю: що впливає на старіння органу і як "омолодитися"

Як дізнатися вік свого серця / © pexels.com

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Сучасна кардіологія тривалий час шукала спосіб пояснити пацієнтам ризики серцево-судинних захворювань мовою, яка була б зрозумілішою за сухі відсотки. Наприклад, показник у 3,9% ризику на десятиліття на папері часто заспокоює, проте насправді створює ілюзію безпеки. Лікарі змогли розробити інноваційний симулятор «серцевого віку».

Про це пише Egészség Kalauz.

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Як визначити вік свого серця

Розв’язати проблему нерозуміння пацієнтами усіх ризиків для свого серця покликане дослідження американських науковців із Northwestern University Feinberg School of Medicine, опубліковане в JAMA Cardiology.

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Команда дослідників під керівництвом професорки Садії Хан розробила симулятор віку серця, в основу якого лягла модель оцінки ризиків PREVENT, створена Американською асоціацією серця.

Суть розробки полягає в тому, щоби перевести абстрактну статистику у біологічний вік судинної системи. Наприклад, якщо жінка 45 років із цукровим діабетом і граничним рівнем холестерину чує про 3,9% ризику, це мало про що говорить. Проте якщо їй повідомити, що стан її серця відповідає показникам 60-річної людини, інформація стає максимально наочною.

Під час аналізу даних понад 14 000 американських пацієнтів віком від 30 до 79 років з’ясувалося, що у більшості людей біологічний вік серця суттєво перевищує реальний.

Зокрема, учасниці дослідження мали середній хронологічний вік 51,3 року, тоді як їхній «серцевий вік» становив 55,4 року. Серед чоловіків розрив виявився ще помітнішим: при середньому віці 49,7 року цей показник сягав 56,7 року.

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Найвищий вік серця зафіксували у людей вразливих категорій.

Для точного розрахунку алгоритм використовує кілька ключових клінічних параметрів:

Біологічну стать та реальний вік

Рівень систолічного тиску

Показники загального холестерину та ліпопротеїдів високої щільності

Наявність цукрового діабету

Шкідливі звички, зокрема куріння

Показник фільтрації нирок

Інформацію про прийом гіпотензивних і гіполіпидемічних препаратів

Калькулятор віку серця робить серцево-судинний ризик більш помітним на основі відносного віку.

Більшість кардіологів позитивно оцінює нову ідею, адже пацієнти звикли сприймати показники нижче 20% як безпечні. Водночас частина фахівців застерігає від надмірного оптимізму.

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Зокрема, науковці наголошують, що модель не враховує сімейну історію хвороб, ускладнення під час вагітності чи специфічні маркери запалення.

Крім того, наразі немає прямих доказів того, що після того, як люди дізналися про реальний вік свого серця, вони змінили стиль життя чи мінімізували ризики інфарктів.

Автори розробки додають, що отримані дані не свідчать про те, що серце зістарилося фізично. Це лише орієнтовний показник ризику, який чітко демонструє необхідність змін.

Що допомагає сповільнити біологічне старіння серця

Найефективнішим інструментом залишається робота над способом життя та усунення факторів ризику. Головними рушійними силами судинного старіння є гіпертонія, високий холестерин, нікотинова залежність та проблеми з нирками.

Зменшити біологічний вік серця допомагають помірні аеробні навантаження — швидка ходьба, плавання чи їзда на велосипеді, а також відмова від шкідливих звичок і збалансоване харчування з акцентом на овочі, фрукти, цілозернові продукти та корисні жири.

Також лікарі закликають до повноцінного сну, боротьби зі стресом, які прямо впливають на метаболізм і артеріальний тиск.

Що їсти для здоров’я серця

Дослідження підтверджують позитивний вплив регулярного споживання семи груп продуктів: горіхів, жирної морської риби, бобових, зелених листових овочів, ягід, оливкової олії Extra Virgin та цілозернових продуктів, які підтримують роботу серця, мозку й метаболізму та знижують ризик хронічних хвороб.

Водночас для подовження життя важливо не лише додати ці продукти до щоденного меню, а й також мінімізувати вживання ультраобробленої їжі, солі, рафінованого цукру та солодких напоїв. Окрім харчування, довголіттю сприяють здоровий сон, рухова активність, відмова від шкідливих звичок, підтримання здорової ваги та керування стресом.

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