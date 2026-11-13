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- Здоров’я
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Скільки треба спати, щоб довго не старіти – відповідь вас здивує
Здоровий сон — це не лише спосіб відновити сили. Нове масштабне дослідження показало, що його тривалість може бути пов’язана і з темпами біологічного старіння.
Правило «вісім годин для всіх» давно вважають надто спрощеним. Нове дослідження показало, що для здорового старіння важлива не одна магічна цифра, а достатній і стабільний сон у межах певного діапазону.
Про це пише zdrowie.interia.pl.
Дослідники вивчили 23 «біологічні маркери» старіння, які дозволяють оцінити стан окремих органів і тканин. Вони оцінили 17 систем і структур організму, включаючи головний мозок, серце, легені та компоненти імунної системи.
Найсприятливіші результати спостерігалися у людей, які спали від 6,4 до 7,8 години на добу.
«Виявлений взаємозв’язок не доводить, що тривалість сну безпосередньо прискорює або уповільнює старіння. Швидше, воно може слугувати важливим індикатором загального стану організму», — зазначили дослідники.
Чим недосипання шкодить організму
Існує багато причин, чому організму людини потрібна достатня кількість сну, оскільки в цей час тіло:
зберігає та накопичує енергію
відновлюється після повсякденної діяльності та травм
обробляє інформацію в мозку
Також нестача сну може спричинити такі неврологічні розлади:
помутніння зору
провали в пам’яті
погіршення реакцій
Недостатня кількість відпочинку відображається на обличчі, зокрема викликає:
темні кола під очима
опущені повіки
блідість шкіри
червонуватість очей
опухлість очей
Нагадаємо, вчені з’ясували, що старіння організму не починається раптово з появою зморшок і не відбувається однаково в усіх людей. На цей процес впливають генетика, довкілля, спосіб життя, перенесені захворювання і доступ до медичної допомоги.