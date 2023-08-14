Склянка води на ніч: чи корисно це і коли краще пити

Щоб організм нормально функціонував, потрібно пити воду щодня. Протягом дня і під час сну людина втрачає воду через потовиділення, дихання тощо. Дехто обов'язково випиває склянку рідини перед сном, щоб залишатися зволоженим. Але чи корисно пити воду на ніч?

Як повідомляють у виданні Healthline, дослідники сумніваються, що склянка води на ніч є корисною для здоров'я. І цьому є кілька причин.

Вода перед сном і перерваний цикл відпочинку

Через вживання великої кількості рідини на ніч, підвищується кількість сечовипускань в цей час доби. Організм зменшує виробництво сечі вночі, щоб людина могла спати без перерви від семи до восьми годин. Якщо ж випити перед сном склянку або дві води, цей цикл може бути перерваний.

Поганий сон також негативно позначається на самопочутті та навіть погіршити здоров'я серця. Зокрема, нестача сну впливає на розвиток:

підвищенного рівня холестерину;

гіпертонії;

збільшення ваги.

Дослідження 2019 року показало, що дорослі, які спали менше шести годин вночі, мали підвищенний ризик розвитку інфаркту чи інсульту. Але варто зазначити, що у циклі сну та сечовипускання важливу роль також відіграє вік людини. Це може бути пов'язано з розвитком захворювань, які впливають на функцію сечового міхура. Зокрема, доброякісна гіпертрофія передміхурової залози та цукровий діабет.

Склянка води на ніч: переваги

Склянка води на ніч: переваги / Фото: Pexels

Покращення настрою — за дослідженням Trusted Source 2014 року, дефіцит води може негативно вплинути на настрій, що також погано впливає на цикл сну. Під час дослідження було досліджено 52 людини з великим та низьким об'ємом вживання води. Ті, хто зазвичай п'є багато води, не були настільки спокійними та не відчували стільки позитивних емоцій, навіть якщо вони не могли пити стільки води, скільки вони звикли. Ті, хто вживає мало рідини, показали збільшення позитивних емоцій, коли вони починали пити більше води. Детоксикація організму — питна вода значно покращує травлення. Особливо тепла вода покращує кровообіг, допомагає організму розщеплювати відходи і збільшує виділення поту. Через потовиділення людина втрачає деяку кількість рідини впродовж ночі, але це також видаляє токсини та очищають клітини шкіри.

Якщо ви відчуваєте біль або спазм в шлунку, тепла вода перед сном забезпечить зволоження впродовж нічного часу. Можна додавати у воду лимон, який надає рідині цікавий смак, а також містить вітамін С. Така вода допомагає зміцнити імунну систему для боротьби з інфекцією. Однак, щоб не допустити переривання циклу сну і розвитку захворювань, варто випивати воду не пізніше, ніж дві години до сну.

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