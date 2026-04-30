Скринінг здоров’я 40+: які аналізи можна здати безкоштовно

Скринінг триває 60-90 хвилин, залежно від обсягу медичних послуг

Від 2026 року в Україні діє програма «Скринінг здоров’я 40+», що дозволяє безкоштовно пройти базове обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та захворювань нирок.

Пройти обстеження радять навіть тим, хто веде здоровий спосіб життя, адже генетичні фактори та екологічне навантаження також відіграють свою роль.

Повний перелік безкоштовних аналізів та обстежень

Програма «Скринінг здоров’я 40+» включає комплекс досліджень, які дозволяють лікарю побачити повну картину стану вашого метаболізму та серцево-судинної системи.

До безкоштовного пакету входять:

Ліпідограма: розгорнутий аналіз на холестерин. Він допомагає оцінити ризик розвитку атеросклерозу (закупорки судин бляшками)

Глікований гемоглобін: на відміну від звичайного тесту на цукор «тут і зараз», цей аналіз показує середній рівень глюкози в крові за останні три місяці. Це «золотий стандарт» для виявлення предіабету

Оцінка роботи нирок: за потреби лікар може призначити додаткові тести на креатинін та рівень електролітів

Уся процедура обстеження разом із консультацією триває приблизно 1–1,5 години, що цілком реально вписати у графік навіть найбільш зайнятої людини.

Як записатися на «Скринінг здоров’я 40+»

Через «Дію»

Запрошення пройти скринінг надходить автоматично через застосунок «Дія» — на 30-й день після дня народження всім людям, яким виповнилося 40 років або більше

Потрібно прийняти запрошення і замовити «Дія.Картку» в застосунку або використати вже наявну

За 7 днів після прийняття запрошення та відкриття картки на «Дія.Картку» надійде 2000 гривень, які можна витратити тільки на «Скринінг здоров’я 40+»

Якщо немає «Дії» — через ЦНАП

Через 30 днів після дня народження (якщо вам 40 або більше років) потрібно:

Звернутися до банку-партнера та замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком

Тільки після отримання картки зі спеціальним рахунком звернутися у ЦНАП, щоб оформити заявку на участь

Через 7 днів отримати повідомлення про зарахування на спеціальний рахунок 2000 грн для оплати послуг «Скринінгу здоров’я 40+»

Нагадаємо, український уряд суттєво спростив доступ до медичної програми «Скринінг здоров’я 40+», оновивши правила проходження обстежень для громадян. Відтепер пацієнтам по всій країні більше не доведеться очікувати спеціально визначеного часу після свого дня народження, щоб отримати державне фінансування на комплексну перевірку стану організму.

