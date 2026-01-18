- Дата публікації
"Скринінг здоров'я 40+": які послуги можна отримати безкоштовно
Програма базується на основі рекомендацій доказової медицини для людей віком від 40 років. Триває скринінг 60-90 хвилин, залежно від обсягу медичних послуг.
Від 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма безкоштовних медичних обстежень «Скринінг здоров’я 40+».
Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розповіли, які медобстеження можна пройти безкоштовно.
У ЦГЗ пояснили, що проходження скринінгу не потребує спеціальної підготовки. Лише рекомендується за 30 хвилин до початку досліджень утриматись від інтенсивної ходьби, куріння та вживання кофеїновмісних напоїв.
Огляд і обстеження лікарем
Лікар під час скринінгового візиту щонайменше двічі вимірює артеріальний тиск та визначає середнє значення, щоб вчасно виявити артеріальну гіпертензію (стійке підвищення тиску понад 140/90 мм рт. ст.), яка є ключовим фактором ризику інсульту та інфаркту, але при цьому не має симптомів
Лабораторні дослідження
В межах програми «Скринінг здоров’я 40+» передбачені аналізи, що дозволяють побачити зміни, яких людина не відчуває, але які значно підвищують ризики хвороб:
ліпідограма — для оцінки ризику атеросклерозу (звуження просвіту судин через відкладення жиру)
тест на глікований гемоглобін (HbA1c) — показує середній рівень глюкози (цукру) в крові за три місяці, виявляє предіабет і діабет
За показаннями вимірюють:
електроліти крові (натрій, калій) — для оцінки функції нирок і серця
креатинін та eGFR — визначають стан нирок
альбумін/креатинін у сечі (ACR) — раннє виявлення ураження нирок
Результати лабораторних досліджень надійдуть не пізніше ніж через 72 години після візиту.
