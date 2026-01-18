"Скринінг здоров'я 40+": які послуги можна отримати безкоштовно

Програма «Скринінг здоров’я 40+» стартувала / © Pixabay

Реклама

Від 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма безкоштовних медичних обстежень «Скринінг здоров’я 40+».

Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розповіли, які медобстеження можна пройти безкоштовно.

У ЦГЗ пояснили, що проходження скринінгу не потребує спеціальної підготовки. Лише рекомендується за 30 хвилин до початку досліджень утриматись від інтенсивної ходьби, куріння та вживання кофеїновмісних напоїв.

Реклама

Огляд і обстеження лікарем

Лікар під час скринінгового візиту щонайменше двічі вимірює артеріальний тиск та визначає середнє значення, щоб вчасно виявити артеріальну гіпертензію (стійке підвищення тиску понад 140/90 мм рт. ст.), яка є ключовим фактором ризику інсульту та інфаркту, але при цьому не має симптомів

Лабораторні дослідження

В межах програми «Скринінг здоров’я 40+» передбачені аналізи, що дозволяють побачити зміни, яких людина не відчуває, але які значно підвищують ризики хвороб:

ліпідограма — для оцінки ризику атеросклерозу (звуження просвіту судин через відкладення жиру)

тест на глікований гемоглобін (HbA1c) — показує середній рівень глюкози (цукру) в крові за три місяці, виявляє предіабет і діабет

За показаннями вимірюють:

електроліти крові (натрій, калій) — для оцінки функції нирок і серця

креатинін та eGFR — визначають стан нирок

альбумін/креатинін у сечі (ACR) — раннє виявлення ураження нирок

Результати лабораторних досліджень надійдуть не пізніше ніж через 72 години після візиту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже від 1 січня 2026 року в Україні стартує програма «Скринінг здоров’я 40+». Держава сплатить за це через «Дію» — уряд уже ухвалив рішення.

Реклама

Також раніше ми писали, що «зимову тисячу» можна витратити на медичні препарати та вироби, а також дієтичні добавки. Повний перелік містить понад 14 тисяч найменувань.