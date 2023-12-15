Слід терміново зменшити споживання електронних сигарет: у ВООЗ нагадали чому

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що необхідно терміново вжити обмежувальних заходів щодо електронних сигарет з метою захисту дітей та некурців і мінімізувати згубний вплив на здоров'я населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Як йдеться в заяві ВООЗ, електронні сигарети, що використовуються споживачами, не довели свою здатність ефективно стимулювати відмову від тютюну серед населення. Одночасно з'являються тривожні дані про негативні наслідки їхнього вживання для здоров'я.

Фахівці наголошують, що електронні сигарети дозволені до вільного продажу та агресивно просуваються серед молоді. На сьогодні, як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров’я, продаж електронних сигарет заборонено в 34 країнах, 88 країн не встановлюють мінімального віку, з якого дозволяється їхній продаж, а у 74 країнах взагалі немає нормативних обмежень на таку шкідливу продукцію.

"Діти з раннього віку долучаються до згубної звички курити електронні сигарети, ризикуючи пристраститися до нікотину. Наполегливо закликаю країни вжити жорстких заходів щодо запобігання розповсюдженню електронних сигарет на користь захисту своїх громадян, особливо дітей та молоді", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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У заяві ВООЗ зазначається, що електронні сигарети з нікотином викликають сильну залежність та шкодять здоров'ю. Їхні довгострокові наслідки для здоров'я вивчені не до кінця, проте встановлено, що вони виділяють токсичні речовини, зокрема, такі, що можуть спричиняти рак і підвищувати ризик серцево-судинних та легеневих захворювань. Куріння електронних сигарет у молодих людей може негативно впливати на розвиток мозку та викликати проблеми з навчанням. У вагітних електронні сигарети можуть негативно вплинути на розвиток плода.

"Електронні сигарети мають понад 16 000 різновидів смаку та пропагуються серед дітей через соціальні мережі та лідерів думок. У деяких випадках для просування таких виробів використовуються образи мультиплікаційних персонажів та елегантний дизайн, що приваблює молоде покоління. Масштаби куріння електронних сигарет серед дітей та молоді збільшуються тривожними темпами, у деяких країнах швидше, ніж серед дорослих", – заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рюдігер Креч.

У всіх регіонах ВООЗ електронні сигарети популярніші серед дітей віком 13–15 років, ніж серед дорослих. Так, у Канаді з 2017 по 2022 роки кількість курців електронних сигарет серед осіб віком 16–19 років подвоїлася, а в Англії цей показник за останні три роки зріс утричі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують на тому, що необхідні термінові заходи для запобігання розповсюдженню електронних сигарет та боротьби з нікотиновою залежністю поряд із комплексним підходом до боротьби проти тютюну.

У країнах, в яких діє заборона на продаж електронних сигарет, потрібно ретельніше контролювати дотримання заборони та продовжувати моніторинг й епіднагляд для сприяння заходам щодо захисту здоров'я населення.

У країнах, що дозволяють комерційний обіг (продаж, ввезення, збут та виробництво) електронних сигарет як споживчу продукцію, потрібно забезпечити вжиття суворих заходів регулювання для зниження привабливості таких виробів та шкоди, яку вони завдають населенню, зокрема шляхом запровадження заборони на використання будь-яких ароматизаторів, обмежень на утримання та якість нікотину, а також відповідних податків.

Стратегії припинення вживання тютюну повинні ґрунтуватися на найбільш повних доступних даних про їхню ефективність, поєднуватися з іншими заходами боротьби проти тютюну та підлягати моніторингу й оцінці.

ВООЗ стурбована тим, що тютюнові компанії фінансують збирання та розповсюдження псевдонаукових доказів нібито меншої шкоди від таких виробів, одночасно просуваючи їх серед дітей та некурців і продовжуючи продавати сигарети у мільярдних кількостях.

"Необхідно вжити рішучих заходів проти поширення електронних сигарет з урахуванням зростання обсягу даних про їхнє використання дітьми й підлітками та шкоду здоров'ю", - підсумували у Всесвітній організації охорони здоров’я.

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