Смачні "ліки" від зимової хандри: 5 продуктів, які повернуть настрій у січні

Зимову хандру можна перемогти за допомогою правильних смаколиків

Реклама

Вам важко прокидатися, постійно хочеться солодкого, а настрій псується без причини? Це класичні ознаки так званої «зимової хандри» або сезонного афективного розладу (SAD).

Причина біологічна: через брак сонячного світла мозок виробляє менше серотоніну (гормону радості) і більше мелатоніну (гормону сну). Організм буквально «впадає в сплячку».

Але ми можемо «обманути» біохімію, додавши в раціон продукти, що стимулюють вироблення потрібних гормонів. Ось п’ятірка найсмачніших антидепресантів.

Реклама

1. Жирна морська риба

Лосось, скумбрія, сардини або оселедець — це джерело Омега-3 жирних кислот. Наш мозок на 60% складається з жирів, і дефіцит Омега-3 робить його «вразливим» до тривоги та депресії.

Як працює: Покращує зв’язки між клітинами мозку та знімає запалення, яке часто супроводжує стрес.

Порада: Достатньо двох порцій риби на тиждень.

2. Чорний шоколад

Найприємніші «ліки». Але йдеться лише про якісний шоколад із вмістом какао не менше 70%.

Реклама

Як працює: Какао-боби містять флавоноїди, які покращують приплив крові до мозку, та магній, який заспокоює нервову систему. Крім того, шоколад стимулює викид ендорфінів — природних «знеболювальних» для душі.

Порада: 20-30 грамів (кілька кубиків) до ранкової кави — ідеальна доза.

3. Банани

Цей фрукт називають «жовтим антидепресантом». І не дарма.

Як працює: Банани багаті на амінокислоту триптофан. Потрапляючи в організм, триптофан перетворюється на серотонін. Також у бананах багато вітаміну B6, який необхідний для стабільної роботи нервової системи, та калію, що знімає втому.

Реклама

Порада: Ідеально поєднувати з вівсянкою на сніданок.

4. Горіхи (особливо волоські та мигдаль)

Жменя горіхів — це концентрована енергія для мозку.

Як працює: Волоські горіхи — лідери за вмістом рослинних Омега-3. Мигдаль багатий на магній, дефіцит якого безпосередньо пов’язаний з тривожністю та поганим сном.

Порада: Носіть із собою невеликий пакунок горіхів як перекус, коли відчуваєте, що енергія на нулі.

Реклама

5. Яскраві цитрусові

Мандарини, апельсини та грейпфрути корисні не лише вітаміном С.

Як працює: Навіть сам запах цитрусових знижує рівень кортизолу (гормону стресу). А вітамін С допомагає імунній системі боротися з наслідками нервового напруження. До того ж, яскравий помаранчевий колір працює як кольоротерапія в похмурий сірий день.

Бонус: не забувайте про воду

Взимку ми часто п’ємо менше води, замінюючи її кавою та чаєм. Але навіть легке зневоднення викликає втому та головний біль, що лише посилює поганий настрій.

Склянка теплої води з лимоном зранку — найпростіший крок до бадьорості.

Реклама

Нагадаємо, коли настрій «просів», рука сама тягнеться до телефону, солодкого чи ще однієї серії серіалу. Проте іноді для м’якого перезавантаження достатньо значно простішої дії — заварити чашку правильного чаю., який знизить тривожність і підтримує роботу мозку.