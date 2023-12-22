Смачний цілющий суперфуд: кістковий бульйон лікує майже все, а коштує копійки

Про ці дивовижні властивості кісткового бульйону має знати кожен.
Бульйон із кісток – це унікальний кулінарний шедевр, на основі якого готується безліч інших страв. Він не лише дуже смачний та поживний, а ще має комплекс лікувальних властивостей, тому не варто нехтувати таким цілющим продуктом. Завдяки тому, що кістки в бульйоні варяться досить тривалий час, вони віддають рідині всі свої корисні мінерали та мікроелементи. Розповідаємо, чим корисний кістковий бульйон і як його правильно зварити.
Чим корисний бульйон із кісток: лікувальні властивості продукту
- Еластичність суглобів і міцність кісток. Бульйон містить багато колагену, що позитивно впливає на кісткову та сполучну тканину. Також завдяки колагену покращується стан волосся, нігтів та шкіри.
- Корисний для кишківника. Завдяки вмісту глютену, кістковий бульйон позитивно впливає на мікрофлору кишечника і запобігає проблемам зі здоров’ям шлунку.
- Зміцнює імунітет. Кістковий бульйон містить ще одну важливу амінокислоту – пролін, тому він здатен зміцнювати імунітет, допомагаючи швидше вилікувати простудні захворювання. Також пролін сприяє швидкому загоєнню ран.
- Зміцнення суглобів. Кістковий бульйон - незамінний помічник при лікуванні всіх запальних процесів у суглобах. Оскільки в ньому містяться корисні речовини глюкозамін і хондроїтин, які зменшують запалення та знімають біль у суглобах.
- Покращує якість сну. Кістки містять гліцин – амінокислоту, що регулює якість сну. Саме завдяки гліцину ми можемо легко засинати, а вранці прокидатися бадьорими і сповненими сил. Якщо кожного дня вживати до трьох грамів цієї амінокислоти, то зникають тривожні стани, людина почувається бадьорою та енергійною.
- Знеболення. Кістковий бульйон діє як знеболюючий засіб. Він може знімати головний біль, біль у м’язах та суглобах завдяки високому вмісту кількох амінокислот.
- Нарощення м’язової тканини. За допомогою кісткового бульйону можна розігнати метаболізм. Він може допомоги спалити зайвий жир на тілі і наростити м’язову масу.
Як зварити найкращий кістковий бульйон: корисні поради
- Щоб кістки швидше приготувалися, а бульйон мав більш міцний насичений смак, їх варто спочатку пропекти у духовці 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готувати бульйон з кісток треба близько 3-4 годин. За півтори години до готовності додайте у каструлю цибулину, середню моркву, зубчик часнику, селеру, перець горошком, лавровий лист.
- Зробіть більшу кількість бульйону, залишки ви зможете заморозити, які потім додаватимете до основних страв – супу, м’яса та соусів.
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