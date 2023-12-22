Смачний цілющий суперфуд: кістковий бульйон лікує майже все, а коштує копійки

Бульйон із кісток – це унікальний кулінарний шедевр, на основі якого готується безліч інших страв. Він не лише дуже смачний та поживний, а ще має комплекс лікувальних властивостей, тому не варто нехтувати таким цілющим продуктом. Завдяки тому, що кістки в бульйоні варяться досить тривалий час, вони віддають рідині всі свої корисні мінерали та мікроелементи. Розповідаємо, чим корисний кістковий бульйон і як його правильно зварити.

Чим корисний бульйон із кісток: лікувальні властивості продукту

Еластичність суглобів і міцність кісток. Бульйон містить багато колагену, що позитивно впливає на кісткову та сполучну тканину. Також завдяки колагену покращується стан волосся, нігтів та шкіри.

Бульйон містить багато колагену, що позитивно впливає на кісткову та сполучну тканину. Також завдяки колагену покращується стан волосся, нігтів та шкіри. Корисний для кишківника. Завдяки вмісту глютену, кістковий бульйон позитивно впливає на мікрофлору кишечника і запобігає проблемам зі здоров’ям шлунку.

Завдяки вмісту глютену, кістковий бульйон позитивно впливає на мікрофлору кишечника і запобігає проблемам зі здоров’ям шлунку. Зміцнює імунітет. Кістковий бульйон містить ще одну важливу амінокислоту – пролін, тому він здатен зміцнювати імунітет, допомагаючи швидше вилікувати простудні захворювання. Також пролін сприяє швидкому загоєнню ран.

Кістковий бульйон містить ще одну важливу амінокислоту – пролін, тому він здатен зміцнювати імунітет, допомагаючи швидше вилікувати простудні захворювання. Також пролін сприяє швидкому загоєнню ран. Зміцнення суглобів. Кістковий бульйон - незамінний помічник при лікуванні всіх запальних процесів у суглобах. Оскільки в ньому містяться корисні речовини глюкозамін і хондроїтин, які зменшують запалення та знімають біль у суглобах.

Кістковий бульйон - незамінний помічник при лікуванні всіх запальних процесів у суглобах. Оскільки в ньому містяться корисні речовини глюкозамін і хондроїтин, які зменшують запалення та знімають біль у суглобах. Покращує якість сну. Кістки містять гліцин – амінокислоту, що регулює якість сну. Саме завдяки гліцину ми можемо легко засинати, а вранці прокидатися бадьорими і сповненими сил. Якщо кожного дня вживати до трьох грамів цієї амінокислоти, то зникають тривожні стани, людина почувається бадьорою та енергійною.

Кістки містять гліцин – амінокислоту, що регулює якість сну. Саме завдяки гліцину ми можемо легко засинати, а вранці прокидатися бадьорими і сповненими сил. Якщо кожного дня вживати до трьох грамів цієї амінокислоти, то зникають тривожні стани, людина почувається бадьорою та енергійною. Знеболення. Кістковий бульйон діє як знеболюючий засіб. Він може знімати головний біль, біль у м’язах та суглобах завдяки високому вмісту кількох амінокислот.

Кістковий бульйон діє як знеболюючий засіб. Він може знімати головний біль, біль у м’язах та суглобах завдяки високому вмісту кількох амінокислот. Нарощення м’язової тканини. За допомогою кісткового бульйону можна розігнати метаболізм. Він може допомоги спалити зайвий жир на тілі і наростити м’язову масу.

Як зварити найкращий кістковий бульйон: корисні поради

Щоб кістки швидше приготувалися, а бульйон мав більш міцний насичений смак, їх варто спочатку пропекти у духовці 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Готувати бульйон з кісток треба близько 3-4 годин. За півтори години до готовності додайте у каструлю цибулину, середню моркву, зубчик часнику, селеру, перець горошком, лавровий лист.

Зробіть більшу кількість бульйону, залишки ви зможете заморозити, які потім додаватимете до основних страв – супу, м’яса та соусів.

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