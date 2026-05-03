Смачно і без шкоди: експерт розповів, чим замінити звичні солодощі в щоденному раціоні

Солодощі / фото ілюстративне / © Pexels

Популярні десерти на кшталт морозива, шоколаду, зефіру чи випічки містять значну кількість цукру, що робить їх надзвичайно калорійними. Надмірне споживання таких продуктів може швидко позначитися на фігурі, тому їх варто додавати до раціону дуже помірковано.

Нутриціолог та фітнес-експерт Віктор Мандзяк поділився власним підходом до солодощів, наголошуючи, що не варто шукати найбільш дієтичний варіант.

За його словами, краще обрати саме той смаколик, який приносить найбільше задоволення, адже десерти є радше емоційною підтримкою, ніж базовою потребою організму. Проте, якщо оцінювати ласощі виключно з погляду поживної цінності, фахівець називає сухофрукти беззаперечним лідером серед корисних альтернатив.

Сухофрукти можуть бути корисною альтернативою солодощам

«Що таке сухофрукт? Висушений фрукт чи ягода. Висушений, а отже позбавлений більшості води. Якщо у середньостатистичному фрукті 85% води, то в сухофрукті — лише 15%. Саме сушіння робить фрукт десертом… найкориснішим десертом, бо все в ньому збільшується в кількості, концентрується. Десертом сушений фрукт стає тому, що в ньому кількість цукру збільшується в 6 разів, з 10% до 60% в середньому. А найздоровішим він стає, бо і вітаміни, і мінерали, і клітковина з сушінням в ньому концентрується (виключення — аскорбінка: вітамін С чутливий до тепла)», — пояснив експерт.

За словами нутриціолога 100 грамів сухофруктів містять приблизно 7-9 грамів клітковини. Це має важливе значення для здоров’я, адже наші предки споживали величезну кількість рослинних волокон, тоді як сучасний раціон, перенасичений фастфудом, ледве покриває навіть мінімальну норму у 25 грамів.

Мандзяк зазначає, що окрім загальної користі, клітковина допомагає підтримувати форму. Кожен її грам перешкоджає засвоєнню приблизно 7 ккал. Наприклад, якщо у 100 грамах чорносливу заявлено 250 калорій, то через високий вміст волокон організм реально отримає лише близько 200.

Для порівняння експерт зазначає, що енергетична цінність шоколаду сягає 550 ккал, зефіру — 330, а порція популярного чізкейка заважить на всі 400 калорій, що робить сушені фрукти значно вигіднішим варіантом для тих, хто стежить за вагою.

«Так, можливо, сухофрукти — не найсмачніший десерт, але найкорисніший — то точно!» — наголосив фітнес-тренер.

