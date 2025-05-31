Смаколики проти старіння: науковці назвали топ-6 продуктів для омолодження

Їжа може сприяти тому, щоб ви виглядали та почувалися молодшими.

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Згідно з новим дослідженням, вживання певних продуктів може потенційно сповільнити процес вашого біологічного старіння. Тож приказка «ти є те, що ти їси», нарешті отримала наукове підґрунтя.

Про це пише Unilad.

Їжа не тільки є життєво необхідною для забезпечення організму енергією та поживними речовинами, але й може допомагати при проблемах зі здоров’ям, а також сприяти тому, щоб ви виглядали та почувалися молодшими. Тобто вживання деяких продуктів може збільшити різницю між вашим реальним та біологічним віком.

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По суті, ваш біологічний вік — це вік ваших клітин і тканин, а ваш реальний (хронологічний) вік — це кількість років, які ви прожили. І якщо дату народження в паспорті вам не вдасться змінити законним шляхом, то свій біологічний вік ви легко можете збільшити або зменшити. Це залежить від вашого способу життя, а також турботи про своє тіло та здоров’я, що включає зокрема їжу, яку ви їсте.

Нове дослідження вчених з Вашингтонського університету виявило, що для омолодження організму потрібно вживати їжу, багату на природні речовини, які називаються метил-адаптогенами. Дослідники дійшли цього висновку після вивчення впливу харчових звичок на процес метилювання ДНК, який регулює активність генів без зміни послідовності ДНК.

Вчені досліджували 43 здорових чоловіків середнього віку з Портленда під час восьмитижневої програми, яка передбачала споживання ними рослинної, багатої на поживні речовини дієти, фізичні вправи, сон і зменшення стресу. Наприкінці дослідження вони виявили, що ті, хто їв більше куркуми, розмарину, часнику та ягід, а також пив зелений чай та улун, змогли зменшити свій біологічний більше, ніж ті, хто не вживав ці шість продуктів.

Щоб отримати свою щоденну дозу «смаколиків від старіння», ви можете спробувати вживати пів склянки ягід, два зубчики часнику, дві чашки зеленого чаю, дві чашки улуну, пів чайної ложки куркуми та пів чайної ложки розмарину у своєму раціоні.

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Всі ці продукти містять поліфеноли, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості, що можуть фактично сповільнити генетичне старіння завдяки впливу на метилювання ДНК. З огляду на те, що фокус-група учасників дослідження була невеликою, вчені зазначили, що подальші дослідження можуть використовувати новіші методи вимірювання біологічного віку для підтвердження їхніх висновків на більших та різноманітніших групах.

Автори дослідження також радять з метою омолодження організму включити у свій раціон темно-зелені листові овочі, хрестоцвіті овочі, кольорові овочі, гарбузове або соняшникове насіння, буряк, нежирне м’ясо, фрукти з низьким глікемічним індексом та одну порцію продуктів з групи метил-адаптогенів.

Нагадаємо, позбутися зморшок та омолодитися допоможе вмивання солоною водою. На таку процедуру краси не треба витрачати багато грошей, але необхідно дотримуватися правильних пропорцій під час приготування засобу.