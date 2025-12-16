ТСН у соціальних мережах

Смертельна небезпека, яку всі ігнорують: чому біль у грудях вимагає негайної уваги лікаря

Несподіваний біль у грудях або навіть незначна задишка під час розмови можуть бути симптомами небезпечних захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Біль у грудяї \ фото ілюстративне

Біль у грудяї \ фото ілюстративне / © Credits

Біль у грудях — це поширений симптом, який більшість людей схильні ігнорувати. Проте лікарі застерігають: нехтування цим сигналом може становити реальну небезпеку, якщо його вчасно не виявити та не лікувати.

Про це пише Daily Express.

Британський кардіолог Роберт Келлі попереджає, що біль у грудях часто є замаскованою задишкою. Не варто ігнорувати цей сигнал, оскільки він може свідчити про небезпечне захворювання.

«Якщо у вас виникає задишка під час підйому на гору, розмови або від будь-якого незначного навантаження, вам потрібно звернутися до лікаря», — пояснив Келлі.

Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) пояснює, що задишка може мати як відносно прості, так і дуже серйозні причини.

Поширені та менш небезпечні причини:

  • астма;

  • інфекції грудної клітки;

  • надмірна вага;

  • куріння;

  • панічні атаки.

Небезпечні захворювання, про які може сигналізувати задишка:

  • Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ);

  • рубцювання легень (ідіопатичний легеневий фіброз);

  • серцева недостатність;

  • рак легень.

Своєю чергою фахівці радять не намагатися самостійно встановити причину задишки, натомість вам варто негайно звернутися до лікаря.

Також вам варто побувати на прийомі у сімейного лікаря, якщо:

  • ваша задишка посилюється, коли ви займаєтеся своїми звичайними справами або коли лягаєте;

  • ви відчуваєте задишку та набряк щиколоток;

  • Ви кашляєте вже понад три тижні.

