Смертельна небезпека, яку всі ігнорують: чому біль у грудях вимагає негайної уваги лікаря

Біль у грудях — це поширений симптом, який більшість людей схильні ігнорувати. Проте лікарі застерігають: нехтування цим сигналом може становити реальну небезпеку, якщо його вчасно не виявити та не лікувати.

Про це пише Daily Express.

Британський кардіолог Роберт Келлі попереджає, що біль у грудях часто є замаскованою задишкою. Не варто ігнорувати цей сигнал, оскільки він може свідчити про небезпечне захворювання.

«Якщо у вас виникає задишка під час підйому на гору, розмови або від будь-якого незначного навантаження, вам потрібно звернутися до лікаря», — пояснив Келлі.

Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) пояснює, що задишка може мати як відносно прості, так і дуже серйозні причини.

Поширені та менш небезпечні причини:

астма;

інфекції грудної клітки;

надмірна вага;

куріння;

панічні атаки.

Небезпечні захворювання, про які може сигналізувати задишка:

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ);

рубцювання легень (ідіопатичний легеневий фіброз);

серцева недостатність;

рак легень.

Своєю чергою фахівці радять не намагатися самостійно встановити причину задишки, натомість вам варто негайно звернутися до лікаря.

Також вам варто побувати на прийомі у сімейного лікаря, якщо:

ваша задишка посилюється, коли ви займаєтеся своїми звичайними справами або коли лягаєте;

ви відчуваєте задишку та набряк щиколоток;

Ви кашляєте вже понад три тижні.

