Смертельна небезпека, яку всі ігнорують: чому біль у грудях вимагає негайної уваги лікаря
Несподіваний біль у грудях або навіть незначна задишка під час розмови можуть бути симптомами небезпечних захворювань.
Біль у грудях — це поширений симптом, який більшість людей схильні ігнорувати. Проте лікарі застерігають: нехтування цим сигналом може становити реальну небезпеку, якщо його вчасно не виявити та не лікувати.
Про це пише Daily Express.
Британський кардіолог Роберт Келлі попереджає, що біль у грудях часто є замаскованою задишкою. Не варто ігнорувати цей сигнал, оскільки він може свідчити про небезпечне захворювання.
«Якщо у вас виникає задишка під час підйому на гору, розмови або від будь-якого незначного навантаження, вам потрібно звернутися до лікаря», — пояснив Келлі.
Британська Національна служба охорони здоров’я (NHS) пояснює, що задишка може мати як відносно прості, так і дуже серйозні причини.
Поширені та менш небезпечні причини:
астма;
інфекції грудної клітки;
надмірна вага;
куріння;
панічні атаки.
Небезпечні захворювання, про які може сигналізувати задишка:
Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ);
рубцювання легень (ідіопатичний легеневий фіброз);
серцева недостатність;
рак легень.
Своєю чергою фахівці радять не намагатися самостійно встановити причину задишки, натомість вам варто негайно звернутися до лікаря.
Також вам варто побувати на прийомі у сімейного лікаря, якщо:
ваша задишка посилюється, коли ви займаєтеся своїми звичайними справами або коли лягаєте;
ви відчуваєте задишку та набряк щиколоток;
Ви кашляєте вже понад три тижні.
Раніше відомий кардіохірург доктор Джеремі Лондон заявив, що чотири категорії харчових продуктів слід повністю виключити з раціону, оскільки вони, на його думку, «активно отруюють» організм.