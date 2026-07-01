Смертельна небезпека шелаку: як популярний манікюр загрожує здоров’ю шкіри

Манікюр / © Credits

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Тривале носіння шелаку без перерв може негативно впливати на стан нігтів, а використання ультрафіолетових ламп під час манікюру потребує обережності.

Про це в ефірі «Київ24» заявила лікарка-дерматологиня, професорка Ольга Богомолець.

За словами лікарки, після зняття покриття пацієнти нерідко звертаються до дерматологів із пошкодженими нігтями або грибковими ураженнями.

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«Люди звертаються до нас після того, як зняли лак для нігтів, який був там місяць, потім ще місяць і ще місяць. Нігті стають каламутними, можуть бути пошкоджені або уражені грибком, а лікування дуже тривале», — сказала Богомолець.

Які ризики пов’язані з УФ-лампами

Окрему увагу дерматологиня звернула на ультрафіолетові лампи, які використовують для полімеризації гель-лаку. За її словами, ультрафіолетове випромінювання потрапляє на кутикулу та шкіру навколо нігтя.

«Нешкідливого ультрафіолету немає. Це сфокусовані сонячні промені», — наголосила лікарка.

Вона також зазначила, що поява темної поздовжньої смужки на нігті — меланоніхії — є приводом звернутися до лікаря для обстеження. За словами професорки, такі зміни потребують оцінки спеціаліста, особливо якщо смужка змінює форму, ширину або колір.

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Як зробити манікюр безпечнішим

Богомолець рекомендує не носити гель-лак безперервно протягом тривалого часу та за можливості робити перерви між покриттями.

«Манікюр можна робити, але потрібно робити це правильно. Менш шкідливим є звичайний лак, який наноситься приблизно на тиждень і не потребує використання ультрафіолетової лампи», — зазначила вона.

Лікарка також радить уважно стежити за станом нігтів і не відкладати консультацію з дерматологом у разі появи будь-яких незвичних змін.

Нагадаємо, популярна процедура в салонах краси — агресивне видалення кутикули — може серйозно зашкодити здоров’ю нігтів. Адже кутикула виконує захисну функцію, герметизуючи зону росту нігтя. Її постійне травмування провокує швидше наростання тканин та підвищує ризик інфекцій. Фахівчиня радить не видаляти кутикулу занадто глибоко та використовувати делікатні методи догляду.

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