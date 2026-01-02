Смертельна звичка: чому не можна хрустіти шиєю та як це може призвести до інсульту

Біль у шиї / © pexels.com

Шийний відділ хребта — одна з найвразливіших зон людського організму. Попри те, що шия є найрухливішою частиною хребта, вона складається з дуже дрібних і слабких хребців. М’язовий корсет тут також не такий потужний, як у спині, хоча навантаження на нього колосальне.

Про це пише Radio Club.

Постійне «хрустіння» призводить до стирання суглобів, але це не найстрашніше. Головна небезпека криється всередині хребетного стовпа.

Через шийні хребці проходять життєво важливі артерії та вени, які транспортують кисень до головного мозку. Різкий ривок головою може пошкодити або розірвати ці судини.

Також механічний вплив може спровокувати появу міжхребцевої грижі. Як наслідок — кровоносні судини затискаються, мозок недоотримує кисень. Це викликає сильний головний біль, запаморочення та навіть розлади мовлення.

Існує реальний ризик зламати хребець. Незначні переломи лікуються носінням спеціального бандажа (комір Шанца) протягом 6–8 тижнів. У складних випадках пацієнта чекає операція та місяці у жорсткому гіпсі.

Лікарі наводять приклад із медичної практики у США. Пацієнт звернувся до лікарні після того, як спробував хрустнути шиєю. Одразу після звуку тріску він відчув оніміння у тілі та втратив здатність ходити.

Обстеження показало, що різкий рух призвів до розриву судини у шийному відділі, що спровокувало інсульт. Це підтверджує, що анатомічна будова шиї не розрахована на агресивні маніпуляції.

Як безпечно врятуватися від болю

Якщо шия болить, зазвичай радять масаж. Проте лікарі застерігають: не дозволяйте масажистам або мануальним терапевтам різко крутити вашу голову. Непрофесійні дії можуть завдати непоправної шкоди.

Щоб позбутися скутості та спазмів, м’язи потрібно зробити еластичними. Безпечний метод — самомасаж.

Візьміть звичайний тенісний м’ячик. Ляжте на підлогу (або притуліться до стіни, щоб зменшити тиск) так, щоб м’ячик опинився між лопаткою та хребтом. Проте не кладіть м’яч на сам хребет. Натискаючи вагою тіла, повільно перекочуйте м’ячик вгору-вниз. Повторіть процедуру з обох боків хребта.

