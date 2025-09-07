Смертельний вірус знову поширюється: симптоми, смертність і заходи безпеки

Смертельний вірус Ебола знову поширюється / © Pixabay

Реклама

Влада Конго оголосила про новий спалах Еболи, що протягом першого тижня вересня вже забрав життя понад десятка людей.

Про це пише АР.

Зразки, які проаналізували фахівці Національного інституту біомедичних досліджень у столиці Кіншасі, підтвердили наявність найбільш агресивного штаму вірусу — «Заїр», який отримав це найменування від колишньої назви країни.

Реклама

Оголошення прозвучало на тлі відновлених боїв на сході та погіршення і без того крихкої системи охорони здоров’я через скорочення допомоги США.

Як передається Ебола

Вірус Ебола є надзвичайно заразним і може передаватися людям від диких тварин. Далі він поширюється серед людей через контакт із біологічними рідинами — блювотою, кров’ю, спермою — а також через предмети й поверхні (постіль, одяг), забруднені цими рідинами.

Хвороба, яку він викликає, є рідкісною, але важкою — і часто смертельною. Симптоми включають гарячку, блювоту, діарею, м’язові болі, а також внутрішні та зовнішні кровотечі.

Вперше вірус був виявлений 1976 року біля річки Ебола (нині територія Конго). Перші спалахи відбулися у віддалених селах Центральної Африки, поруч із тропічними лісами.

Реклама

Останній спалах

Міністерство охорони здоров’я Конго 4 вересня повідомило про новий спалах Еболи після підтвердження першого випадку — 34-річної вагітної жінки з місцевості Булапе в території Мвека, провінція Касаї.

Жінку госпіталізували минулого місяця з симптомами геморагічної гарячки, і вона померла через кілька годин від множинної органної недостатності.

«За даними міністерства, новий спалах, ймовірно, спричинив 15 смертей серед 28 людей із симптомами, включно з чотирма медпрацівниками. Це вже 16-й спалах Еболи в Конго. Міністр охорони здоров’я Самуель-Роже Камба заявив, що рівень смертності (53,6%) свідчить про серйозність ситуації», — повдіомляє АР.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що кількість випадків, ймовірно, зростатиме.

Реклама

«Число інфекцій, ймовірно, збільшиться, оскільки передача триває», — йдеться в заяві. «Команди реагування та місцеві бригади працюватимуть над тим, щоб знайти інфікованих і надати їм допомогу якомога швидше».

Головний лікар зони Булапе доктор Жан Поль Мікобі також попередив про можливе зростання інфекцій, оскільки багато мешканців утекли зі своїх сіл, боячись зараження, що ускладнює відстеження і моніторинг хворих.

Керівник медичної зони Мвека доктор Амїтіє Букіді заявив у суботу, що всі чотири медичні зони території вже отримали підозрілі випадки.

Попередні спалахи в Конго

Останній спалах Еболи у провінції Екватор на північному сході Конго 2022 року забрав життя шести людей.

Реклама

Ранній спалах на сході країни (2018–2020 рр.) забрав понад тисячу життів — це найбільша кількість смертей після епідемії 2014–2016 рр. у Західній Африці (Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія), що забрала понад 11 000 життів.

Нестабільна ситуація з безпекою та глибока недовіра громад призвели до серйозних труднощів у боротьбі з епідемією на сході Конго. Центри лікування Еболи неодноразово ставали об’єктами нападів, і державним медикам доводилося працювати у вогнищах ураження — Бутембо та Катва.

Як стримати поширення хвороби

Медичні чиновники закликали населення суворо дотримуватися профілактичних заходів, зокрема дистанціювання та регулярного миття рук.

ВООЗ повідомила, що відправила експертів у провінцію Касаї для посилення нагляду, лікування та профілактики інфекцій у медичних закладах. Також доставляються засоби захисту, мобільні лабораторії та ліки. Конго має запас препаратів і вакцини від Еболи Ervebo, зазначили у ВООЗ.

Реклама

Команда експертів з Національного інституту біомедичних досліджень вже прибула з Кіншаси до зони Мвека і розгорнула мобільну лабораторію для тестування зразків на місці, розповів Букіді.

«Наші основні проблеми — нестача персоналу та дефіцит засобів індивідуального захисту. Крім того, лікарні потребують ліків і спеціального обладнання для боротьби з епідемією», — сказав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про загадковий вірус, внаслідок якого в Демократичній Республіці Конго загинуло понад 50 осіб, спричинив широке занепокоєння.

Раніше в Україні зріс рівень захворюваності на вірусні недуги: грип, ГРВІ та COVID-19. Тоді називалися регіони із найгіршою ситуацією.