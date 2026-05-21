Вірус / © Reuters

Реклама

Трансатлантичний рейс авіакомпанії Air France був змушений екстрено змінити курс і здійснити посадку в Монреалі після того, як влада США висловила побоювання щодо смертельно небезпечного вірусу Ебола. Один із пасажирів міг бути носієм інфекції.

Про це пише Daily Mail.

Літак прямував за маршрутом Париж — Детройт, коли Митна та прикордонна служба США (CBP) висловила серйозні побоювання та заборонила борту входити у повітряний простір країни. Через це лайнер терміново перенаправили до Канади.

Реклама

«Митна та прикордонна служба США вжила рішучих заходів і заборонила літаку з цим пасажиром приземлятися в Детройтському міжнародному аеропорту імені Вейна Каунті, натомість спрямувавши його на посадку в Монреалі, Канада», — наголосили прикордонники.

За наявними даними, пасажир нещодавно відвідав Східну Африку та був помилково допущений на борт, попри введені обмеження через новий спалах захворювання.

У заяві відомства йдеться: «У зв’язку з обмеженнями на в’їзд, запровадженими для зниження ризику зараження вірусом Ебола, пасажир не повинен був сідати на борт літака».

Як повідомило джерело в авіакомпанії, бортпровідники миттєво зреагували на загрозу та одягли захисні маски, щойно дізналися про небезпечну ситуацію на борту. Згодом перевізник офіційно підтвердив, що пасажиру, який є громадянином Конго, було повністю відмовлено у в’їзді до Сполучених Штатів.

Реклама

Громадянина Конго зняли з рейсу, після чого повітряне судно змогло продовжить свій запланований шлях до Детройта. Наразі офіційні органи охорони здоров’я не підтвердили, чи проявлялися у пасажира симптоми, притаманні Еболі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) уже офіційно визнала нинішній спалах Еболи надзвичайною ситуацією. Станом на сьогодні організація підтвердила 51 випадок захворювання у північних провінціях Конго (Ітурі та Північне Ківу), а також два випадки в Уганді.

Проте, за оцінками фахівців, наразі спалах уже призвів до 139 ймовірних смертей та майже 600 підозрюваних випадків зараження.

Вірус Ебола — останні новини

Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго зафіксували новий спалах вірусу Ебола. За попередніми даними, у провінції Ітурі виявили сотні ймовірних випадків зараження та десятки смертей.

Реклама

Ебола є небезпечним вірусним захворюванням, яке передається через контакт із біологічними рідинами інфікованих людей або тварин. Хвороба може спричиняти важкі ураження організму та має високий рівень смертності.

Новини партнерів