Сніданок для захисту пам’яті: вчені назвали продукти, які захищають мозок від ранньої деменції

Яйця, вівсянка, горіхи, ягоди та шоколад знижують ризик розвитку деменції

Реклама

Останні наукові дослідження свідчать, що прості зміни в раціоні можуть стати ключем до запобігання деменції з раннім початком, кількість діагностованих випадків якої, за прогнозами, може майже подвоїтися до 2050 року. Дослідники виявили, що продукти, багаті на білок, антиоксиданти та складні вуглеводи, мають найбільший потенціал для зниження ризику захворювання.

Про це пише Daily Mail.

Яйця: джерело холіну для контролю пам’яті

Яйця, які довгий час мали погану репутацію через високий вміст жиру та холестерину, зараз переживають ренесанс і вважаються надзвичайно корисними для мозку завдяки вмісту амінокислот. Ключовим нутрієнтом є холін, якого в одному великому яйці міститься близько чверті рекомендованої добової норми. Холін підтримує пам’ять, настрій та контроль м’язів.

Реклама

Вважається, що ця речовина підвищує рівень нейромедіатора ацетилхоліну, який контролює пам’ять та навчання, а також знижує рівень нейротоксинів, які пошкоджують нейрони. Дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало значний вплив яєць на зменшення ризику деменції.

«Літні люди, які споживали більше одного яйця на тиждень, мали на 47% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто вживав менше одного яйця на тиждень,» — зазначають дослідники.

Крім того, білок в яйцях забезпечує амінокислотами, необхідними для виробництва серотоніну, який допомагає зменшити амілоїдні бляшки — головну ознаку хвороби Альцгеймера.

Ягоди та темний шоколад: суперсила антиоксидантів

Такі ягоди, як полуниця, лохина та малина, а також темний шоколад відомі високим вмістом антиоксидантів і флавоноїдів. Ці сполуки захищають клітини мозку від запалення та пошкодження, спричиненого вільними радикалами, що може призводити до утворення амілоїдних бляшок та зменшення об’єму мозку.

Реклама

Ягоди є основним елементом дієти MIND (поєднання Середземноморської дієти та DASH-дієти), яка зосереджена на протизапальних продуктах. Дослідження Університету Цинциннаті показало, що щоденне вживання чашки полуниці протягом 12 тижнів покращувало результати тестів на пам’ять.

Темний шоколад, вжитий помірно, також знижує ризик деменції. Флавоноїди в ньому посилюють приплив крові до мозку, покращуючи загальну функцію. Одне з досліджень виявило, що дорослі, які приймали какао-добавки з високим вмістом флаванолів, демонстрували кращі результати тестів на пам’ять.

Цільні злаки та горіхи: стабільна енергія і жири

Хоча вуглеводи часто демонізують через ризик діабету та набору ваги, цільні злаки (пшениця, коричневий рис, овес) містять складні вуглеводи. Вони повільно перетравлюються, забезпечуючи мозок стабільним і регульованим потоком глюкози. Це критично важливо, оскільки високий рівень цукру в крові може пошкодити клітини мозку.

Горіхи, у свою чергу, багаті на омега-3 жирні кислоти, які можуть збільшувати об’єм гіпокампа — центру пам’яті мозку. Дослідження підтвердило, що щоденне вживання жмені несолоних горіхів достатньо для зниження загального ризику розвитку деменції.

Як і ягоди, цільні злаки та горіхи є основними елементами дієти MIND, доводячи, що прості зміни в щоденному раціоні мають далекосяжні наслідки для здоров’я мозку.

Нагадаємо, нестача сну може підвищувати ризик розвитку деменції, і не лише це: положення вашого тіла під час нічного відпочинку теж має значення.