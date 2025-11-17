- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Сніданок для здорового кишківника: що їсти, щоб підтримати мікрофлору
Те, що ми їмо на сніданок, безпосередньо впливає на травлення.
Простий і легкий сніданок, як кукурудзяна каша, ідеально підходить для підтримки здорового кишківника: вона легко перетравлюється, корисна для мікробіома і швидко насичує організм енергією.
Чому кукурудзяна каша корисна для кишківника
Не містить глютену, тож підходить людям з непереносимістю.
Багата на цінні мінерали: фосфор, магній, цинк, калій, мідь, селен і марганець.
Сприяє нормальній роботі кишківника та прискорює обмін речовин.
Швидко насичує енергією, забезпечуючи легкість травлення.
Як готувати корисний сніданок для кишківника
Закип’ятіть близько 200 мл води, додайте сіль і ложку олії.
Коли вода закипить, всипте 2,5 ложки кукурудзяного борошна та варіть на повільному вогні 2–3 хвилини.
За бажанням можна додати сир, насіння льону або соняшника, а також залити теплим молоком.
Рекомендується перемішувати дерев’яною ложкою, щоб уникнути окислення металом.
Включайте кукурудзяну кашу у свій сніданок хоча б раз на тиждень — і ви відчуєте прилив енергії та покращення самопочуття.