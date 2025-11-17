ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
1 хв

Сніданок для здорового кишківника: що їсти, щоб підтримати мікрофлору

Те, що ми їмо на сніданок, безпосередньо впливає на травлення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Корисний сніданок для кишківника

Корисний сніданок для кишківника / © Pixabay

Простий і легкий сніданок, як кукурудзяна каша, ідеально підходить для підтримки здорового кишківника: вона легко перетравлюється, корисна для мікробіома і швидко насичує організм енергією.

Чому кукурудзяна каша корисна для кишківника

  • Не містить глютену, тож підходить людям з непереносимістю.

  • Багата на цінні мінерали: фосфор, магній, цинк, калій, мідь, селен і марганець.

  • Сприяє нормальній роботі кишківника та прискорює обмін речовин.

  • Швидко насичує енергією, забезпечуючи легкість травлення.

Як готувати корисний сніданок для кишківника

  1. Закип’ятіть близько 200 мл води, додайте сіль і ложку олії.

  2. Коли вода закипить, всипте 2,5 ложки кукурудзяного борошна та варіть на повільному вогні 2–3 хвилини.

  3. За бажанням можна додати сир, насіння льону або соняшника, а також залити теплим молоком.

  4. Рекомендується перемішувати дерев’яною ложкою, щоб уникнути окислення металом.

Включайте кукурудзяну кашу у свій сніданок хоча б раз на тиждень — і ви відчуєте прилив енергії та покращення самопочуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie