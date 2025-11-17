Сніданок для здорового кишківника: що їсти, щоб підтримати мікрофлору

Корисний сніданок для кишківника / © Pixabay

Простий і легкий сніданок, як кукурудзяна каша, ідеально підходить для підтримки здорового кишківника: вона легко перетравлюється, корисна для мікробіома і швидко насичує організм енергією.

Чому кукурудзяна каша корисна для кишківника

Не містить глютену, тож підходить людям з непереносимістю.

Багата на цінні мінерали: фосфор, магній, цинк, калій, мідь, селен і марганець.

Сприяє нормальній роботі кишківника та прискорює обмін речовин.

Швидко насичує енергією, забезпечуючи легкість травлення.

Як готувати корисний сніданок для кишківника

Закип’ятіть близько 200 мл води, додайте сіль і ложку олії. Коли вода закипить, всипте 2,5 ложки кукурудзяного борошна та варіть на повільному вогні 2–3 хвилини. За бажанням можна додати сир, насіння льону або соняшника, а також залити теплим молоком. Рекомендується перемішувати дерев’яною ложкою, щоб уникнути окислення металом.

Включайте кукурудзяну кашу у свій сніданок хоча б раз на тиждень — і ви відчуєте прилив енергії та покращення самопочуття.