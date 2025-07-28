Сніданок після 50: яким має бути ранкове меню, щоб зберегти здоров’я серця та кісток

Який сніданок має бути після 50 / © www.freepik.com/free-photo

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З віком організм потребує більш уважного ставлення до харчування. Особливо це стосується людей зрілого віку. У цей період зростає ризик серцево-судинних захворювань, знижується щільність кісткової тканини, тому підвищується ймовірність переломів. Щоб зменшити ці ризики, важливо включити до свого ранкового раціону продукти, які сприяють здоров’ю серця і зміцненню кісток. Про це пише ресурс gazeta.ua.

Продукти, які варто включити у сніданок після 50 років

Яйця. Багаті на білок і поживні речовини, вони допомагають зберегти м’язову масу, підтримують роботу мозку та сприяють здоров’ю кісткової системи.

Вівсянка. Регулярне вживання вівсяної каші знижує рівень «поганого» холестерину, покращує роботу серця і позитивно впливає на пам’ять.

Натуральний йогурт є джерелом пробіотиків, які зміцнюють мікрофлору кишківника, та кальцію — ключового елементу для міцності кісток.

Сир. Особливо твердий, який містить багато кальцію та вітаміну D, що сприяє кращому засвоєнню мінералів.

Горіхи й авокадо містять корисні жирів, що допомагають підтримувати серцево-судинну систему в тонусі та регулювати тиск.